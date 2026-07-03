Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του την Τετάρτη πάνω από τη λίμνη της Κωνσταντίας, στη νότια Γερμανία, την ώρα που στην περιοχή εκδηλωνόταν ισχυρή καταιγίδα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία στους κατοίκους.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διακρίνεται η υδάτινη στήλη να σχηματίζεται πάνω από τη λίμνη, σε μικρή απόσταση από την πόλη Λίνταου.

Ο υδροστρόβιλος δημιουργήθηκε περίπου στο κέντρο της λίμνης των 63 χιλιομέτρων, η οποία εκτείνεται στους πρόποδες των Άλπεων και μοιράζεται ανάμεσα στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

Το φαινόμενο παρέμεινε ενεργό για περίπου ένα τέταρτο της ώρας και ήταν ορατό ακόμη και από σημεία που βρίσκονταν αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τη βορειοανατολική πλευρά της λίμνης, με κατεύθυνση την περιοχή του Λίνταου.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κάι-Ούβε Νέρντινγκ, η ακριβής ένταση των ανέμων δεν μπορεί να υπολογιστεί με βεβαιότητα, ωστόσο εκτιμάται ότι έφτασαν τα 100 έως 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα που παρουσίασε ο υδροστρόβιλος και την ανησυχία που προκάλεσε σε όσους τον παρακολουθούσαν, δεν σημειώθηκαν ζημιές. Η αστυνομία γνωστοποίησε επίσης ότι δεν δέχθηκε καμία κλήση για περιστατικά έκτακτης ανάγκης στη λίμνη.

Ο μετεωρολόγος επισήμανε ακόμη ότι δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και άλλοι υδροστρόβιλοι στην περιοχή, εξηγώντας πως τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα στη λίμνη της Κωνσταντίας. Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος ξεχώρισε επειδή μπορούσε να διακριθεί με μεγάλη ευκολία από την ακτογραμμή.

Εξηγώντας τον μηχανισμό δημιουργίας του, ανέφερε ότι ο υδροστρόβιλος προέκυψε από τον συνδυασμό της περιστροφής των αέριων μαζών στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας με την έντονη καταιγίδα και τα ανοδικά ρεύματά της. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι όταν αντίστοιχες συνθήκες επικρατούν πάνω από την ξηρά, είναι δυνατόν να σχηματιστούν ανεμοστρόβιλοι, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές καταστροφές, όπως ξερίζωμα δέντρων και αποκόλληση στεγών.