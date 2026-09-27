Η Ευρώπη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ρωσική απειλή, καθώς οι επιθέσεις που αποδίδονται στη Μόσχα δεν περιορίζονται πλέον στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία. Σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, εμπρησμοί, ύποπτες επιχειρήσεις με drones και πιέσεις σε κρίσιμες υποδομές έχουν μετατρέψει το ευρωπαϊκό έδαφος σε ένα δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης, χωρίς όμως να έχει ξεσπάσει ένας συμβατικός πόλεμος Ρωσίας – ΝΑΤΟ.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται πλέον και στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η Πολωνία ενισχύει την ετοιμότητα της αεράμυνάς της, η Λιθουανία σχεδιάζει κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις με πρόβλεψη ακόμη και για επιθέσεις από drones, ενώ η Γαλλία έχει αυξήσει τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων υποδομών. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την παρουσία του στην ανατολική πτέρυγα.

Η νέα απειλή δεν μοιάζει με τον πόλεμο που γνωρίζαμε

Το χαρακτηριστικό της σημερινής αντιπαράθεσης είναι ακριβώς ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει επίσημη κήρυξη πολέμου.

Μια ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να γίνει στόχος δολιοφθοράς. Ένα αεροδρόμιο μπορεί να αντιμετωπίσει μια ύποπτη εισβολή drone. Ένα καλώδιο στον βυθό μπορεί να υποστεί ζημιά. Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να παραλύσει υπηρεσίες. Ένας εμπρησμός μπορεί να πλήξει εγκατάσταση που συνδέεται με την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει πλέον αυτές τις ενέργειες ως ένα αυξανόμενο φάσμα υβριδικών απειλών. Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ, εμπρησμοί και εισβολές drones αυξάνονται και υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται δικό της «counter-hybrid playbook», δηλαδή κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης περιστατικών που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο μιας συμβατικής ένοπλης επίθεσης αλλά απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Το ίδιο το ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα αναγνωρίζει ότι η χρήση drones έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς οι παραβιάσεις εναέριου χώρου μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές σε αεροδρόμια, να επηρεάσουν κρίσιμες υποδομές και να δημιουργήσουν δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το μικρό μέγεθος των μέσων που χρησιμοποιούνται.

Η Ρωσία αρνείται, αλλά οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δείχνουν προς τη Μόσχα

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας αποδίδουν σειρά περιστατικών στη Ρωσία ή σε πρόσωπα που θεωρούν ότι ενεργούν για λογαριασμό της.

Το Reuters μετέδωσε αυτή την εβδομάδα ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν για εντεινόμενη ρωσική δραστηριότητα στον χώρο του σαμποτάζ, των κυβερνοεπιθέσεων και άλλων υβριδικών ενεργειών. Παράλληλα, όμως, οι ίδιοι αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν βλέπουν αυτή τη στιγμή μια επικείμενη συμβατική ρωσική επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ.

Η συζήτηση στην Ευρώπη δεν είναι ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος Ρωσίας – ΝΑΤΟ. Είναι ότι αυξάνονται οι ενέργειες που βρίσκονται σε μια ενδιάμεση περιοχή, όπου η προέλευση ή ο οργανωτής μιας επίθεσης μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί άμεσα και όπου μια απάντηση μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η El País, σε σημερινή ανάλυσή του, περιγράφει αυτή τη μεταβολή ως μια Ευρώπη που εγκαταλείπει την αντίληψη ότι το ευρωπαϊκό έδαφος αποτελεί ασφαλή «πίσω ζώνη» και προετοιμάζεται για περισσότερα περιστατικά κατασκοπείας, κυβερνοεπιθέσεων, σαμποτάζ και επιθέσεων εναντίον υποδομών.

Από τη Βαλτική μέχρι το Σουβάλκι: Η ανατολική πτέρυγα αλλάζει

Το πιο ευαίσθητο σημείο βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία, η Φινλανδία και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής βρίσκονται πολύ κοντά στη Ρωσία ή στη Λευκορωσία και έχουν άμεση εικόνα των περιστατικών που αυξάνουν την ανησυχία.

Η Πολωνία ενεργοποίησε πρόσφατα στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις και έθεσε σε υψηλή ετοιμότητα συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, ενώ ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας ενίσχυσαν τις ανησυχίες για πιθανή επέκταση των συνεπειών πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Λιθουανίας. Κοντά στο Καλίνινγκραντ κατασκευάζεται υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας που θα αποτελέσει κρίσιμο τμήμα της σύνδεσης των Βαλτικών χωρών με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Το έργο σχεδιάζεται πλέον με μέτρα που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν ακραία: ενισχυμένο σκυρόδεμα για τους μετασχηματιστές, αισθητήρες για πιθανές υπόγειες διεισδύσεις, πολλαπλά εφεδρικά συστήματα και προστασία από drones με εκρηκτικό φορτίο.

Το κόστος της πρόσθετης προστασίας έχει ήδη αυξηθεί κατά τουλάχιστον 48 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας: οι υποδομές δεν κατασκευάζονται πλέον μόνο για να λειτουργούν· κατασκευάζονται και για να αντέχουν σε επίθεση.

Το ΝΑΤΟ έχει ήδη αλλάξει τη διάταξή του

Η προσαρμογή δεν περιορίζεται στις εθνικές κυβερνήσεις. Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την ανατολική του πτέρυγα με πολυεθνικές δυνάμεις, αεράμυνα, επιτήρηση και ναυτικές δραστηριότητες. Σήμερα υπάρχουν εννέα πολυεθνικά battlegroups σε χώρες της ανατολικής πτέρυγας, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μέχρι την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το Eastern Sentry, που δημιουργήθηκε μετά τις σοβαρές παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά drones και αεροσκάφη το 2025.

Παράλληλα, το Baltic Sentry έχει ως στόχο την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών στη Βαλτική, με πλοία, αεροσκάφη θαλάσσιας επιτήρησης και ναυτικά drones.

Η ίδια η Συμμαχία χαρακτηρίζει τα μέτρα αυτά αμυντικά και δηλώνει ότι αποσκοπούν στην αποτροπή και στην προστασία των κρατών-μελών.

Το μεγάλο πρόβλημα: πότε ένα «περιστατικό» γίνεται επίθεση;

Εδώ βρίσκεται ίσως το δυσκολότερο ζήτημα. Σε έναν συμβατικό πόλεμο, η εικόνα είναι σχετικά σαφής: στρατεύματα, πυραυλικά πλήγματα, αεροπορικές επιδρομές και συγκεκριμένος επιτιθέμενος.

Στη γκρίζα ζώνη, τα όρια είναι πολύ πιο δυσδιάκριτα. Ένα drone μπορεί να είναι ατύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια. Μια πυρκαγιά μπορεί να είναι εμπρησμός ή τεχνικό περιστατικό. Ένα χτύπημα σε υποδομή μπορεί να αποτελεί οργανωμένο σαμποτάζ ή εγκληματική ενέργεια.

Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ: πώς απαντάς συλλογικά χωρίς να κλιμακώσεις μια σύγκρουση που ο αντίπαλος προσπαθεί ακριβώς να κρατήσει κάτω από το όριο του πολέμου;

Η φον ντερ Λάιεν έχει προτείνει γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αντίδρασης αντίστοιχο με μια «ευρωπαϊκή εκδοχή του Άρθρου 4», ώστε ένα σοβαρό περιστατικό εναντίον ενός κράτους να προκαλεί συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση ακόμη και όταν δεν πρόκειται για ένοπλη επίθεση που ενεργοποιεί τις διαδικασίες συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Από τον φόβο της εισβολής στην ανάγκη ανθεκτικότητας

Η Ευρώπη, επομένως, δεν προετοιμάζεται μόνο για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης. Προετοιμάζεται για κάτι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί: μια παρατεταμένη περίοδο πίεσης, στην οποία ο αντίπαλος μπορεί να μην επιδιώκει μια ανοιχτή πολεμική σύγκρουση, αλλά να δοκιμάζει συνεχώς τις αντοχές των ευρωπαϊκών κρατών.

Αυτό εξηγεί γιατί η συζήτηση πλέον αφορά ταυτόχρονα την αεράμυνα, τα drones, την κυβερνοασφάλεια, τα υποθαλάσσια καλώδια, την προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τις τηλεπικοινωνίες.

Και εξηγεί επίσης γιατί η σημερινή εικόνα δεν μπορεί να περιγραφεί απλώς ως «προετοιμασία για έναν νέο πόλεμο».

Η Ευρώπη προσπαθεί να προετοιμαστεί για μια κατάσταση στην οποία η γραμμή ανάμεσα στην ειρήνη και την ένοπλη σύγκρουση γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διακριθεί.