Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλονή Λέσβου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό της πυρκαγιάς σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 20:00.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Επίσης, ο Δήμος Λέσβου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.