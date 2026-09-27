Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλονή Λέσβου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό της πυρκαγιάς σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 20:00.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Επίσης, ο Δήμος Λέσβου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλονή Λέσβου.

Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές και 8 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.