Το όνομα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου έφερε στο προσκήνιο ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», παίρνοντας αφορμή από ένα βραδινό κάλεσμα που οργάνωσε ο σύζυγός της, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, σε μαγαζί του στα νότια προάστια.

Ο παρουσιαστής στάθηκε στην έντονη κριτική που έχει δεχτεί η παρουσιάστρια κατά το παρελθόν, αλλά και στον τρόπο που κινείται στην καθημερινότητά της μετά τον γάμο της.

«Να πούμε δύο πράγματα για την Κωνσταντίνα, η οποία στο παρελθόν έχει ακούσει τα εξ αμάξης. Είναι πάρα πολλές γυναίκες που παντρεύονται πλούσιους άντρες. Ο Σταθοκωστόπουλος είναι ένας πλούσιος άντρας, με μια αυτοκρατορία, με εστιατόρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Απ’ τον πατέρα του, που κι αυτός έχει δουλέψει πια και τα έχει εξελίξει. Η δεύτερη γενιά» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Η επιχειρηματική δράση και οι εμφανίσεις στα μαγαζιά

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μια σύγκριση, εξηγώντας τη δική του οπτική για τη στάση που κρατά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στις επιχειρήσεις του συζύγου της, μεταφέροντας μάλιστα και προσωπικές του εικόνες από συναντήσεις τους.

«Είναι κάποιες λοιπόν που κάθονται και ξύνονται. Και σου λέει “Εγώ είμαι η γυναίκα του Σταθοκωστόπουλου, ξύνομαι”. Είναι κάποιες που έχουν παντρευτεί πλούσιους άντρες, που ουσιαστικά δουλεύουνε στις επιχειρήσεις των αντρών τους. Αυτή είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή τον βοηθάει, ασχολείται με τα μαγαζιά. Εγώ τη βλέπω και στο Royal που πάω για μπάνιο. Έρχεται αυτή εκεί και λέει “Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό”, δίνει εντολές, παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή δεν είναι η γυναίκα που κάθεται ξύνεται και λέει “Έχει λεφτά ο άντρας μου, ας ζήσουμε μια χαρά να…”. Ασχολείται» τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να εμφανιστεί ξανά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στις τηλεοπτικές οθόνες, εστιάζοντας παράλληλα στα εξωτερικά της χαρακτηριστικά.

«Οπότε αν γυρίσει στην τηλεόραση… Τώρα, αν γυρίσει, το αν θα γυρίσει δεν είναι δικό μου θέμα, εγώ δεν είμαι διευθυντής προγράμματος. Είναι πανέμορφο πρόσωπο, το πρόσωπό της, το κοντινό της, είναι απ’ τα πιο ωραία πρόσωπα που έχουμε δει στην τηλεόραση. Λοιπόν, από κει και πέρα, είναι μια γυναίκα που ασχολείται. Και με τα παιδιά της σίγουρα, αλλά και με τις επιχειρήσεις του άντρα της» κατέληξε στην τοποθέτησή του.