Η οδική βοήθεια είναι από εκείνες τις καλύψεις που οι περισσότεροι οδηγοί θυμούνται όταν πλέον τη χρειάζονται. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά, όταν ένα λάστιχο σε αφήνει στην άκρη του δρόμου, όταν μια βλάβη ακινητοποιεί το όχημα χωρίς προειδοποίηση. Κι όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα σπάνιο ενδεχόμενο, αλλά για μια αρκετά συνηθισμένη πραγματικότητα της καθημερινής μετακίνησης.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πόσοι οδηγοί χρειάζονται τελικά οδική βοήθεια, αλλά και γιατί. Είναι διαφορετικό ένα καινούργιο αυτοκίνητο που μένει από μπαταρία ή παθαίνει λάστιχο, και άλλο ένα όχημα πολλών ετών που ακινητοποιείται εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Η ηλικία του αυτοκινήτου και η γενικότερη κατάσταση του στόλου φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Περίπου 1 στα 7 αυτοκίνητα χρειάστηκε οδική βοήθεια

Σύμφωνα με την ανασκόπηση των στοιχείων της Hellas Direct από τις κλήσεις οδικής βοήθειας του ασφαλισμένου στόλου της για το 2025, το 14,47% των ασφαλισμένων αυτοκινήτων χρειάστηκε οδική βοήθεια μέσα στη χρονιά. Με απλά λόγια, περίπου 1 στα 7 αυτοκίνητα κάλεσε για βοήθεια.

Η βασική αιτία ήταν με διαφορά η μηχανική βλάβη, που αντιστοιχεί στο 60,41% των κλήσεων. Ακολουθεί η μπαταρία με 25,93% και το λάστιχο με 10,60%. Τα υπόλοιπα περιστατικά, όπως έλλειψη καυσίμου ή ανάγκη ανάσυρσης, καταγράφονται σε πολύ μικρότερα ποσοστά.

Στα νεότερα ΙΧ η εικόνα αλλάζει

Η εικόνα, όμως, διαφοροποιείται σημαντικά όταν μπαίνει στην εξίσωση η ηλικία του αυτοκινήτου. Στα οχήματα έως 5 ετών, το ποσοστό όσων χρειάστηκαν οδική βοήθεια πέφτει στο 5,39%, δηλαδή περίπου 1 στα 19.

Σε αυτή την κατηγορία, οι αιτίες μοιράζονται πολύ πιο ισορροπημένα: η μπαταρία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 36%, η μηχανική βλάβη ακολουθεί με 33% και το λάστιχο φτάνει στο 27%.

Αυτό σημαίνει ότι στα νεότερα αυτοκίνητα η αναποδιά στον δρόμο δεν συνδέεται απαραίτητα με σοβαρή βλάβη. Μπορεί να είναι μια μπαταρία που άδειασε, ένα λάστιχο που έσκασε, μια πρακτική δυσκολία που αρκεί για να ακινητοποιήσει το όχημα.

Όσο παλιώνει το αυτοκίνητο, τόσο αυξάνονται οι μηχανικές βλάβες

Στα αυτοκίνητα ηλικίας 0-5 ετών, οι μηχανικές βλάβες αποτελούν το 33% των βασικών αιτιών κλήσης. Στα οχήματα 6-15 ετών ανεβαίνουν στο 52%, στα 16-25 ετών φτάνουν στο 64%, στα 26-30 ετών στο 68%, ενώ στα αυτοκίνητα άνω των 30 ετών αγγίζουν το 72%.

Με άλλα λόγια, στα πολύ παλιά αυτοκίνητα περίπου 7 στις 10 κλήσεις οδικής βοήθειας συνδέονται με μηχανική βλάβη.

Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της ACEA, της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, η χώρα μας έχει τον γηραιότερο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέση ηλικία 17,8 χρόνια, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 12,7 χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες μιας μηχανικής βλάβης δεν είναι απλώς θεωρητικές. Συνδέονται με την πραγματική εικόνα των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους.

Τι δείχνει ο τύπος καυσίμου

Η ανάλυση της Hellas Direct δείχνει ότι διαφοροποιήσεις υπάρχουν και ανά τύπο κινητήρα ή καυσίμου. Τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα κλήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες, με τη μηχανική βλάβη να είναι και στις δύο περιπτώσεις η βασική αιτία.

Στα υβριδικά, αντίθετα, η συχνότητα κλήσεων είναι η χαμηλότερη, ενώ όταν προκύπτει ανάγκη, η μπαταρία εμφανίζεται ως ο συχνότερος λόγος. Στα αμιγώς ηλεκτρικά, η εικόνα αλλάζει ξανά, καθώς το λάστιχο καταγράφεται ως η πρώτη αιτία κλήσης.

Τι σημαίνει αυτό για τον οδηγό

Στην πράξη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ακινητοποίηση ενός αυτοκινήτου δεν έχει πάντα την ίδια αιτία. Στα νεότερα οχήματα μπορεί να οφείλεται σε κάτι σχετικά απλό, όπως η μπαταρία ή το λάστιχο. Στα παλαιότερα, η μηχανική βλάβη γίνεται σταδιακά ο βασικός κίνδυνος.

Γι’ αυτό και η αξία της οδικής βοήθειας δεν περιορίζεται στη μεταφορά με γερανό. Μπορεί να σημαίνει αλλαγή ελαστικού, βοήθεια σε περίπτωση που το αυτοκίνητο μείνει από καύσιμα ή μεταφορά σε σημείο φόρτισης για ένα ηλεκτρικό όχημα. Δεν υποκαθιστά τη σωστή συντήρηση, αλλά μειώνει την ταλαιπωρία όταν μια διαδρομή διακόπτεται απροειδοποίητα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι απλό: όσο νεότερο είναι ένα αυτοκίνητο, τόσο πιο μοιρασμένες είναι οι αιτίες που μπορεί να το ακινητοποιήσουν. Όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερο αυξάνεται το βάρος της μηχανικής βλάβης.

Στην Ελλάδα, όπου τα αυτοκίνητα παραμένουν για πολλά χρόνια στους δρόμους, αυτή η διαπίστωση αφορά μεγάλο μέρος των οδηγών.