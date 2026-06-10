Ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 τη Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, στοχεύοντας στον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο του.

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν το φαβορί και μπορεί στην αρχή να έμειναν πίσω στο σκορ, στη συνέχεια όμως αντέδρασαν και με πέναλτι της Τριχά ισοφάρισαν σε 4-4, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο.

Η ισπανική ομάδα σκόραρε πρώτη στο δεύτερο για το 5-4, ο Ολυμπιακός όμως ανέβασε τον ρυθμό του, πέρασε μπροστά με 6-7 και κατάφερε να κλείσει στο +3 (7-10) το πρώτο ημίχρονο, βάζοντας βάσεις νίκης.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Ματαρό μπήκε δυνατά και μείωσε σε 9-10, η ομάδα του Πειραιά όμως έκανε το 9-12 και είχε προβάδισμα δύο τερμάτων (11-13) καθώς το παιχνίδι μπήκε στην τελευταία περίοδο.

Εκεί, ο Ολυμπιακός με γκολ της Τριχά έκανε το 14-11 και τελικά πήρε τη νίκη με 14-12 και την πρόκριση για τον τελικό, όπου κόντρα στη Φενέρμπαχτσε θα διεκδικήσει τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο του.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-6, 4-3, 1-1