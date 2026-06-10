Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην Εύβοια, με μεγέθη 3,5 και 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα.

Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 01:45 μετά τα μεσάνυχτα, με επίκεντρο περίπου τρία χιλιόμετρα δυτικά–νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερος σεισμός στην ίδια ευρύτερη περιοχή, μικρότερης έντασης.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται γύρω στα πέντε χιλιόμετρα, στοιχείο που εξηγεί γιατί η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή σε τμήματα της κεντρικής Εύβοιας αλλά και σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιουνίου είχε προηγηθεί ισχυρότερη δόνηση 5,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή του Προκοπίου, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, η οποία αποδίδεται σε ενεργοποίηση τοπικών ρηγμάτων.