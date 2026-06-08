Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ με επίκεντρο την Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 21:40, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά δεδομένα.

Η νέα δόνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη μετασεισμική ακολουθία που καταγράφεται στην κεντρική Εύβοια από την Κυριακή, όταν η περιοχή επλήγη από ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 70 μετασεισμοί, με αρκετούς από αυτούς να γίνονται αισθητοί και στην Αττική, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας, όπου οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε κατοικίες.

Κλιμάκια μηχανικών συνεχίζουν τους ελέγχους στα πληγέντα κτίρια, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν απαγορεύσει προσωρινά την κατοίκηση σε όσα κρίθηκαν μη ασφαλή. Παράλληλα, έχει ληφθεί μέριμνα για τη φιλοξενία των σεισμόπληκτων κατοίκων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και ξενώνες μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών.

Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι

Οι επιστήμονες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Όπως έχουν τονίσει σεισμολόγοι τις τελευταίες ώρες, η συγκεκριμένη περιοχή δεν διαθέτει ιστορικό ιδιαίτερα μεγάλων σεισμών, ενώ η εικόνα που παρουσιάζει η σεισμική δραστηριότητα θεωρείται φυσιολογική για το μέγεθος των δονήσεων που προηγήθηκαν.

Οι έλεγχοι και η παρακολούθηση της σεισμικής εξέλιξης συνεχίζονται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.