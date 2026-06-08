Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Όπως τονίζεται, κλιμάκιο του ΟΑΣΠ βρίσκεται ήδη στην περιοχή πραγματοποιώντας μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Αναφορικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέχρι στιγμής αυτές αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών.

Σχετικά με τα σχολεία, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Υπουργείου, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας.