Τη «χαρτογράφηση» της σεισμικής δραστηριότητας στην Κεντρική Εύβοια πραγματοποιεί το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του φαινομένου.

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο σημείωσε ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ «ενδέχεται να αποτελεί τον κύριο σεισμό», καθώς επίσης και ότι, με βάση την ανάπτυξη των επικέντρων διαπιστώθηκε ότι «έχουν δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της Λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία έχουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα, τα εξωτερικά ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα παραμένουν αδρανή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι σεισμοί και τα επίκεντρα

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 7 Ιουνίου 2026 (12:58:46 τοπική ώρα) εκδηλώθηκε σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών Ρίχτερ, με επίκεντρο 28 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της Χαλκίδας, νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, σε εστιακό βάθος 10 χλμ. Περίπου τέσσερα λεπτά αργότερα (13:02:48 τοπική ώρα), εκδηλώθηκε δεύτερος σεισμός, μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στην ίδια περίπου περιοχή, σε εστιακό βάθος 8 χλμ. Σύμφωνα με το Εργαστήριο, ο δεύτερος σεισμός χαρακτηρίζεται ισχυρός, καθώς η μέγιστή του ένταση εκτιμήθηκε περίπου στο επίπεδο VI της Ευρωπαϊκής Μακροσεισμικής Κλίμακας, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική (ασθενής-μέτρια δόνηση), με εκτιμώμενες εντάσεις περίπου III-IV.

Χάρτης αισθητότητας (ShakeMap) σεισμού M5.2 της 7ης Ιουνίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το επίκεντρο (Προκόπι Εύβοιας), από το ΕΣ-ΕΚΠΑ.

Όπως επισημαίνεται, η μέχρι στιγμής εξέλιξη του φαινομένου δείχνει ότι ο δεύτερος σεισμός «ενδέχεται να αποτελεί τον κύριο σεισμό της ακολουθίας, η οποία συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό μετασεισμών». Ωστόσο, τονίζεται ότι η επιστημονική παρακολούθηση συνεχίζεται και απαιτείται η συλλογή επιπλέον δεδομένων τις επόμενες ημέρες για την ασφαλέστερη αξιολόγηση της εξέλιξης του φαινομένου.

Χάρτης αισθητότητας (ShakeMap) του σεισμού M5.2 της 7ης Ιουνίου 2026 κοντά στο Προκόπι Εύβοιας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, από το ΕΣ-ΕΚΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα μεταξύ των δύο προαναφερθέντων σεισμών, καταγράφηκε άλλος ένας σεισμός, μεγέθους 4,3 (13:00:28 τοπική ώρα) στον ίδιο εστιακό χώρο.

Διάγραμμα επισκεψιμότητας ιστοτόπου του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ την 7η Ιουνίου 2026. Οι σεισμοί έγιναν έντονα αισθητοί, όπως αποτυπώνεται από τον αριθμό μοναδικών επισκεπτών ανά λεπτό (μέγιστο ~11,500 επισκέπτες στις 13:06 τοπική ώρα).

Το Εργαστήριο εντόπισε έως χθες, Κυριακή στις 18:45, συνολικά 31 μετασεισμούς, τα μεγέθη των οποίων κυμάνθηκαν από 2,0 έως 3,6.

Ενδεικτικές καταγραφές σεισμών κατά την 7η Ιουνίου 2026 από τον σταθμό HA.PSAH του ΕΣ-ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Εύβοιας.

«Με βάση την ανάπτυξη των επικέντρων διαπιστώθηκε ότι έχουν δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της Λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία έχουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα, τα εξωτερικά ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα παραμένουν αδρανή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Χάρτης σεισμικών επικέντρων για την 7/6/2026, όπως έχει διαμορφωθεί έως τις 18:45 (τοπική ώρα) της ίδιας ημέρας. Απεικονίζονται: ο πρώτος σεισμός ML=4.8 (μικρό αστέρι), ο δεύτερος σεισμός ML=5.2 (μεγάλο αστέρι), μικρότεροι μετασεισμοί (κύκλοι) και χαρτογραφημένα ρήγματα της περιοχής από τη βάση NOAFAULTS 7.0 (κόκκινες γραμμές).

Προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα

Όπως τονίζεται από το Εργαστήριο, η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας έχει παρουσιάσει και κατά τα προηγούμενα χρόνια σεισμική δραστηριότητα, με σεισμούς παρόμοιου μεγέθους, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, «επιβεβαιώνει τη διαχρονική σεισμικότητα της ζώνης».

Πιο συγκεκριμένα, στις 4 Ιανουαρίου 2023 είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,3 με επίκεντρο ανατολικά από τις Μαρκάτες, και στις 3 Νοεμβρίου 2023 εκδηλώθηκε σεισμός 5,2 δυτικότερα, κοντά στο Προκόπι. Στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν επίσης τρεις σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 4,2 και 4,6 τον Μάιο του 2025, με επίκεντρα κοντά στο Προκόπι.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, με Διευθυντή τον καθηγητή Γεώργιο Καβύρη, Μέλος της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και παρουσιάζει τη σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου σε πραγματικό χρόνο από καταγραφές του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων (ΕΕΔΣ), στη διεύθυνση: www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent_gr.html.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ διαθέτει το πυκνότερο δίκτυο ενεργών σεισμολογικών σταθμών στην Εύβοια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ακριβή και άμεση καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το ΕΣ-ΕΚΠΑ έχει εγκαταστήσει σεισμολογικούς σταθμούς στις περιοχές Μαρκάτες (HA.MRKA), Ψαχνά (HA.PSAH), Ερέτρια (HA.ERTR), Ελαιοχώρι (HA.ELEO) και Κάρυστο (HA.KARY), ενώ έχει εγκαταστήσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ρουρ – Μπόχουμ (Γερμανία), τον προσωρινό σταθμό 1Y.GR23 στις Ροβιές, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος AdriaArray.