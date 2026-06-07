Σοκάρουν οι μαρτυρίες κατοίκων που βίωσαν τη στιγμή του σεισμού στην Βόρεια Εύβοια.

Κάτοικοι της Δαφνούσσας περιγράφουν όσα έζησαν στο Orange Press Agency.

Όπως αναφέρουν, φοβήθηκαν πολύ καθώς εκτιμούν ότι εδώ και δεκαετίες δεν έχουν βιώσει τόσο δυνατό σεισμό.

«Εδώ στο σπίτι ήμουν, καθόμουν εδώ στο κουζινάκι να δω τηλεόραση, ειδήσεις. Δε θυμάμαι ακριβώς, η ώρα ήταν μία παρά δέκα και την ώρα του σεισμού η μητέρα μου κοιμόταν παραδίπλα, στο άλλο το δωμάτιο. Προσπαθούσε να σηκωθεί γιατί είναι ηλικιωμένη και την έπιασα εγώ από τα χέρια και την έβγαλα έξω από το σπίτι.

Φοβερός σεισμός, τρόμος, να σείεται, κουνιόταν η γη, τα πάντα. Ευτυχώς που τον έκανε διακεκομμένο και δεν ήταν μονοκόμματος, ήταν σε τρεις δόσεις αν θυμάμαι καλά» λέει ο Κώστας. Η μητέρα του, όπως αναφέρει, «βγήκα ξυπόλητη έξω, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω».

Ο κύριος Τάσος ήταν στο Μαντούδι την ώρα του σεισμού, ενώ η μητέρα του κατοικεί στη Δαφνούσσα. «Ήμουν στο σπίτι και κατάλαβα πως είχε πολύ δυνατό σεισμό, είμαι 65 χρόνων και δεν έχω καταλάβει τέτοιο δυνατό σεισμό. Ανέβηκα επάνω, τα είδατε κι εσείς εδώ τι έγινε. Σε αυτό το σπίτι μεγαλώσαμε επτά παιδιά. Είναι η μητέρα μου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενη γιατί το σπίτι το έχει δώσει στα δύο αδέρφια.

Έχει ξανακάνει σεισμό, με λίγα λόγια πταίσματα είχαν δώσει, δεν έφταναν ούτε για τις μπογιές για το σπίτι αυτό. Είχε ξαναπάθει ζημιά και αυτή τη στιγμή έπεσαν οι τοίχοι όλοι, όπως είδατε κι εσείς. Πιο πολύ θέλουμε να φτιάξουμε το σπίτι για τη μάνα μου, να μη το βλέπει έτσι γιατί είναι μεγάλη γυναίκα» υπογραμμίζει ο κ. Τάσος.