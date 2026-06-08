Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετασεισμική ακολουθία στην Εύβοια, μετά τις ισχυρές δονήσεις που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Παρά τον μεγάλο αριθμό μετασεισμών, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εκτιμώντας ότι οι πιθανότητες για έναν ισχυρότερο σεισμό είναι περιορισμένες.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή δοκιμάστηκε αρχικά από σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησε ισχυρότερη δόνηση 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από την Αττική. Οι δύο σεισμοί προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Λέκκας: «Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά»

Μιλώντας στην τηλεόραση του Open, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας ανέφερε ότι τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν μια φυσιολογική εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.

Όπως σημείωσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν αρκετές μικρότερες δονήσεις.

«Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και η εκτίμησή μου είναι ότι οδηγούμαστε σταδιακά σε μικρότερα μεγέθη. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής, τη σεισμική δραστηριότητα που είχε καταγραφεί το 2023, αλλά και τα γεωλογικά δεδομένα, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δύσκολα μπορεί να δώσει σεισμό μεγαλύτερο από 5,3 έως 5,4 Ρίχτερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πόσο πιθανός είναι ένας μεγαλύτερος σεισμός

Ο Ευθύμης Λέκκας υπογράμμισε ότι το ενδεχόμενο μιας ισχυρότερης δόνησης δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, ωστόσο οι πιθανότητες είναι εξαιρετικά μικρές.

«Οι πιθανότητες για έναν μεγαλύτερο σεισμό υπάρχουν θεωρητικά, αλλά είναι ελάχιστες», τόνισε, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους που παρακολουθούν με αγωνία τη μετασεισμική δραστηριότητα.

Μπορούν να ενεργοποιηθούν μεγαλύτερα ρήγματα;

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενεργοποίησης μεγαλύτερων ρηγμάτων στην περιοχή, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, εξηγώντας ότι ένας σεισμός της τάξης των 5 Ρίχτερ δεν διαθέτει την απαιτούμενη ενέργεια για να προκαλέσει τέτοια εξέλιξη.

«Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένας σεισμός 5 Ρίχτερ δεν είναι ικανός να ενεργοποιήσει μεγάλα ρήγματα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας σεισμός 6 Ρίχτερ είναι περίπου 30 φορές ισχυρότερος από έναν σεισμό 5 Ρίχτερ. Επομένως, οι μεγάλες τεκτονικές δομές της περιοχής είναι εξαιρετικά δύσκολο να επηρεαστούν από τη συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα», εξήγησε.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να δείχνουν ότι η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια βαίνει προς σταδιακή αποκλιμάκωση.