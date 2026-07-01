Οι συνεργάτες του βασιλιά Καρόλου Γ’ εφαρμόζουν αυστηρό πρωτόκολλο διαχείρισης κινδύνου κάθε φορά που ο πρίγκιπας Χάρι επισκέπτεται τον πατέρα του, σύμφωνα με τη βασιλική αναλύτρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ.

Όπως ανέφερε η Σκόφιλντ στο Page Six, οι ιδιωτικοί γραμματείς του βασιλιά παραμένουν σε ετοιμότητα, ώστε να παρέμβουν εάν μια συνομιλία γίνει άβολη ή εάν τεθεί κάποιο δύσκολο αίτημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως υποστήριξε, η συνάντηση μπορεί να ολοκληρωθεί με επίκληση επόμενης υποχρέωσης του βασιλιά και ανάγκης μετακίνησης.

Η ίδια σημείωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, υπάλληλοι του παλατιού όπως καμαριέρες ή μπάτλερ που σερβίρουν τσάι ενδέχεται να παραμένουν διακριτικά στον χώρο για περισσότερο χρόνο, αντί να αποχωρούν άμεσα. Σύμφωνα με την Σκόφιλντ, το παλάτι έχει διαμορφώσει συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης των επαφών με τον πρίγκιπα Χάρι, με στόχο να υπάρχουν διακριτικοί μάρτυρες στο περιβάλλον της συζήτησης.

Η βασιλική αναλύτρια υποστήριξε ότι το παλάτι του Μπάκιγχαμ προσεγγίζει πλέον κάθε επικοινωνία με τον πρίγκιπα Χάρι υπό το πρίσμα της προστασίας του θεσμού, παρά της διατήρησης της προσωπικής σχέσης. Όπως είπε, η στάση αυτή έχει διαμορφωθεί λόγω της εμπειρίας των τελευταίων ετών και της καχυποψίας που έχει δημιουργηθεί γύρω από πιθανές δημόσιες αποκαλύψεις ή διαφορετικές εκδοχές των συζητήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να έχει ξεκινήσει ήδη από την εποχή της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και να συνεχίζεται έως σήμερα, με βασιλικούς συνεργάτες ή στενούς ανθρώπους να παρίστανται σε συναντήσεις ή τηλεφωνικές συνομιλίες ως μέτρο υποστήριξης και διαφάνειας.

Η Σκόφιλντ πρόσθεσε ότι στο παλάτι υπάρχει η άποψη πως οι αλληλεπιδράσεις με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ έχουν συχνά ακολουθηθεί από δημόσιες τοποθετήσεις ή ανταγωνιστικές αφηγήσεις, γεγονός που δυσκολεύει την αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος αποφεύγει συζητήσεις που επικεντρώνονται σε οικονομικά ή έντονες οικογενειακές διαφωνίες, ενώ φέρεται να επιλέγει να κρατά αποστάσεις όταν το κλίμα γίνεται φορτισμένο.

Το Μπάκιγχαμ δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του αναμένεται να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο προσπάθειας αποκατάστασης των σχέσεων με τον βασιλιά. Αναφέρεται ότι ο Χάρι σχεδιάζει να ταξιδέψει με τα παιδιά του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ενώ η παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί σε όλες τις συναντήσεις.

Η ασφάλεια της οικογένειας παραμένει βασικό ζήτημα στις συζητήσεις για το ταξίδι, καθώς οι σχετικές παροχές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αλλάξει από το 2020, όταν ο Χάρι και η Μαρκλ αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Ο εκπρόσωπος του δούκα του Σάσσεξ ανέφερε ότι εξετάζονται όλες οι δυνατότητες για την ασφαλή πραγματοποίηση της επίσκεψης.

Η επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον πραγματοποιηθεί το ταξίδι, θα είναι η πρώτη μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022, ενώ τα παιδιά του ζευγαριού δεν έχουν επισκεφθεί τη χώρα από την ίδια χρονιά.