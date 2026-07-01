Για πρώτη φορά, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν πρόσφατα στην απέλαση μετανάστη προς χώρα του Ειρηνικού, συγκεκριμένα προς το αρχιπέλαγος Παλάου, όπως γνωστοποίησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κυβέρνηση του μικρού και αραιοκατοικημένου νησιωτικού κράτους.

«Υποδεχτήκαμε τον πρώτο (σ.σ. απελαθέντα) στο αεροδρόμιο στα τέλη Μαΐου, τον οδηγήσαμε στον τόπο προσωρινής διαμονής του και τον βοηθήσαμε να συνδέσει το τηλέφωνό του και να εγκατασταθεί», ανέφερε η προεδρία του Παλάου σε ανακοίνωση που έστειλε στο AFP.

Επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι αρχές των ΗΠΑ έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να απελαύνουν μετανάστες χωρίς χαρτιά και αιτούντες άσυλο σε χώρες όπως η Ουγκάντα, το Ελ Σαλβαδόρ, ή η Ρουάντα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Με περίπου 20.000 κατοίκους μοιρασμένους σε εκατοντάδες ηφαιστειογενή νησιά και κοραλλιογενείς ατόλες, κάπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά των Φιλιππίνων, το αρχιπέλαγος Παλάου είναι από τις μικρότερες χώρες του πλανήτη ως προς τον πληθυσμό.

Όπως ορίζει συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, το κράτος της Ωκεανίας θα υποδεχτεί ως και 75 υπηκόους τρίτων χωρών που θα απελάσουν οι ΗΠΑ, επιτρέποντάς τους να ζουν και να εργάζονται στο έδαφός του.

Οι μετανάστες από τις ΗΠΑ, στους οποίους δεν θα συγκαταλέγονται κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα, θα ασκούν επαγγέλματα ή καθήκοντα χρήσιμα για τη χώρα του Ειρηνικού, είχαν διαβεβαιώσει οι δυο κυβερνήσεις.

Το αρχιπέλαγος των Παλάου απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1994. Επιτρέπει ωστόσο στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφός του δυνάμει παλαιότερης συμφωνίας.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ του παρέχουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίζουν τον προϋπολογισμό του, ενώ έχουν δεσμευτεί να εγγυώνται την εθνική άμυνά του.