Ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 12 ατόμων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ντνιπροπετρόφσκ.
Ο ίδιος ανέφερε ότι ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε πως η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία.
Russia continues its terror against Ukrainian cities.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 10, 2026
Russian drones struck a residential neighborhood in Pavlohrad, Dnipropetrovsk region.
Seven people were injured, including a 13-year-old boy. A 75-year-old woman in critical condition was hospitalized.
Apartment buildings,… pic.twitter.com/p3UEjPbpHJ
Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες με κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους διαμερισμάτων από τα οποία αναδύονται καπνοί.
Putin’s forces attacked a residential area packed with civilians in Pavlohrad, Dnipropetrovsk region, injuring 12 people, including a 13-year-old boy.— KyivPost (@KyivPost) June 10, 2026
Emergency services are responding as authorities assess the full extent of the damage. pic.twitter.com/ZFEfLRxzy3