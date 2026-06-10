Ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 12 ατόμων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε πως η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία.

Russia continues its terror against Ukrainian cities.



Russian drones struck a residential neighborhood in Pavlohrad, Dnipropetrovsk region.



Seven people were injured, including a 13-year-old boy. A 75-year-old woman in critical condition was hospitalized.



Apartment buildings,… pic.twitter.com/p3UEjPbpHJ