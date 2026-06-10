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Ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 12 ατόμων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε πως η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία.

Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες με κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους διαμερισμάτων από τα οποία αναδύονται καπνοί.