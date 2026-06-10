Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αρκετές σημαντικές εγκαταστάσεις στο υπό ρωσική κατοχή λιμάνι της Μαριούπολης, όπως δήλωσε σήμερα το Κίεβο, σε μια επίθεση που έχει «περιορίσει σημαντικά» τις δυνατότητές του ως κρίσιμης σημασίας κόμβου για την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Το λιμάνι έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από πλήγματα στις υποδομές ενέργειας και διοίκησης, σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις, που δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν την επιχείρηση μαζί με το 1ο Σώμα Αζόφ και την υπηρεσία ασφαλείας SBU.

«Το λιμάνι χρησιμοποιήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις για στρατιωτική υποστήριξη, αλλά και για την παράνομη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών, άνθρακα και μετάλλων προς τη Ρωσία», δήλωσαν σε ανακοίνωση.

«Η ικανότητα του εχθρού να χρησιμοποιεί τη Μαριούπολη περιορίστηκε σημαντικά», σημείωσαν οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.