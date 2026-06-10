Ουκρανικά drones έπληξαν ιστορικό μουσείο στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν παράλληλα τη μείωση των νυχτερινών σιδηροδρομικών δρομολογίων λόγω της έντασης των αεροπορικών επιθέσεων στην περιοχή.

Το μουσείο αφορά τον Κριμαϊκό Πόλεμο του 1853-1856 ανάμεσα στη Ρωσική Αυτοκρατορία και έναν συνασπισμό που περιλάμβανε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ρωσία είχε ηττηθεί στον πόλεμο αυτό.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, δήλωσε μέσω του Telegram ότι η στέγη του μουσείου έχει πιάσει φωτιά. Δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζημιά ούτε έκανε γνωστό αν υπάρχουν θύματα.

«Ο εχθρός θα πληρώσει γι’ αυτή την ιεροσυλία», ανέφερε ο Ραζβοζάγεφ.

Αλλού στην Κριμαία, οι Αρχές μείωσαν τα δρομολόγια των τρένων κατά τις νυχτερινές ώρες, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου Σεργκέι Ακσιόνοφ, αφού από επίθεση drone αυτή την εβδομάδα τραυματίστηκε ένας μηχανοδηγός και σκοτώθηκε ο βοηθός του.

Η χερσόνησος της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων έπειτα από πρόσφατες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μια περίοδο που αρχίζει η περίοδος των θερινών διακοπών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που ο τελευταίος απέρριψε. Μετά το επεισόδιο με το τρένο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία υπονομεύει τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Αλλού, η πόλη Νοβοκουιμπισεβέσκ στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα, ένας μείζων πετρελαϊκός κόμβος στον ποταμό Βόλγα που φιλοξενεί διυλιστήρια της γιγάντιας ρωσικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου Rosneft, αποκρούει επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης της Σαμάρα, η οποία έχει πληθυσμό ένα εκατομμύριο ανθρώπους, να μεταβούν στα καταφύγια ενώ οι δημόσιες μεταφορές σταμάτησαν εν μέσω συναγερμών για αεροπορικές επιδρομές, έγινε γνωστό από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στη νότια ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, που συνορεύει με την Ουκρανία, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων σε πολιτική τοποθεσία και στην κεντρική περιφέρεια Βλαντίμιρ δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν πιάσει φωτιά, δήλωσαν μέσω του Telegram οι περιφερειακοί κυβερνήτες.

Οι απομακρυσμένες ρωσικές πετρελαιοπαραγωγές περιφέρειες Χάντι-Μανσίσκ, Περμ και Τιουμέν, καθώς και οι βιομηχανικές περιφέρειες Τσελιαμπίνσκ και Σβερντλόφσκ στα Ουράλια, χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ουκρανία, σήμαναν αεροπορικούς συναγερμούς, σύμφωνα με αναρτήσεις των τοπικών αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνολικά η Ρωσία κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 326 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περισσότερα από δέκα από τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσαν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.