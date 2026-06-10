Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πλήγματα με drones έπληξαν το λιμάνι της Μαριούπολης, υπό ρωσική κατοχή, προκαλώντας διακοπή ρεύματος και ζημιές σε υποδομές εφοδιασμού. Πρόκειται για συνέχεια επιθέσεων στην κρίσιμη νότια ζώνη που ενισχύουν την πίεση στις θαλάσσιες και χερσαίες γραμμές ανεφοδιασμού που συνδέουν τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία. Σύμφωνα με το Κίεβο, το πλήγμα στο λιμάνι ακολούθησε δύο επιθέσεις νωρίτερα στην εβδομάδα εναντίον γέφυρας που συνδέει τη Χερσώνα με την Κριμαία, στόχος που έχει στρατηγική σημασία για τη ρωσική μεταφορά υλικών και προσωπικού.



Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει ενταθεί και από τις δύο πλευρές, μετατρέποντας τις υποδομές ανεφοδιασμού σε ευπαθή σημεία. Αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες επιχειρήσεις επιδιώκουν να διαταράξουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Ρωσίας στην περιοχή και να αυξήσουν το κόστος διατήρησης των κατεχόμενων εδαφών. Η Μόσχα δεν είχε έως τώρα σχολιάσει λεπτομερώς τις νέες ζημιές, ενώ διεθνείς φορείς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για ενδεχόμενη κλιμάκωση που θα επηρεάσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.



Οι επιθέσεις εντάσσονται σε μια εντεινόμενη εκστρατεία της Ουκρανίας που στοχεύει τις ρωσικές υποδομές εφοδιασμού πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή του πολέμου που διεξάγει η Μόσχα εδώ και τέσσερα χρόνια, μια προσπάθεια που, σύμφωνα με αναλυτές, συμβάλλει στην επιβράδυνση της πολεμικής μηχανής της.



Η γέφυρα που διασχίζει τη νότια Ουκρανία αποτελεί κρίσιμο διάδρομο εφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις, καθώς προσπαθούν να προωθηθούν με δυσκολία κατά μήκος τμημάτων της πρώτης γραμμής μήκους 1.200 χλμ. εν μέσω ενδείξεων νέας ουκρανικής αντίστασης.



Ένα βίντεο που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα από το 1ο Σώμα Αζόφ της Ουκρανίας, το οποίο επίσης συμμετείχε στην επιχείρηση, έδειχνε πλάνα από drone με πλοία, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες κατασκευές να δέχονται επίθεση.



«Επλήγησαν ηλεκτρικοί υποσταθμοί, εξοπλισμός ραντάρ, υποδομές επισκευών, ο πύργος ελέγχου, καθώς και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και λιπαντικών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το1ο σώμα Αζοφ, προσθέτοντας ότι υπέστη ζημιές και ένα φορτηγό πλοίο που υπόκειται σε κυρώσεις.

Την Τρίτη, το 1ο Αυτόνομο Σύνταγμα Εφόδου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι στις 7 και 9 Ιουνίου πραγματοποίησε επιθέσεις με drones που έπληξαν τη γέφυρα Τσονχάρ, μία από τις δύο υδάτινες διαβάσεις που συνδέουν την Κριμαία είτε με τα εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή είτε με την ίδια τη Ρωσία.



«Παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις και ελέγχουμε πλήρως τις επισκευαστικές εργασίες του εχθρού», ανέφερε στο Facebook. «Είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε προσαρμογές μεγάλου βεληνεκούς ανά πάσα στιγμή».



Ο διορισθείς από την Ρωσία κυβερνήτης του κατεχόμενου τμήματος της Χερσώνας, Βλαντίμιρ Σάλντο, δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram , ότι η γέφυρα επλήγη δύο φορές και ότι η κίνηση έχει διακοπεί. Νωρίτερα κατά την διάρκεια του πολέμου, η Ουκρανία έπληξε επανειλημμένα τη γέφυρα στο Στενό του Κερτς που συνδέει τη δυτική Κριμαία με την περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Μεταβάλλεται η δυναμική του πολέμου

Οι επιθέσεις αυτής της εβδομάδας έρχονται ύστερα από μήνες μεταβαλλόμενων ισορροπιών στο πεδίο της μάχης, κατά τη διάρκεια των οποίων η δυναμική της Μόσχας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, εν μέρει λόγω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον κρίσιμων στόχων της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων υποδομών πετρελαίου και της στρατιωτικής βιομηχανίας εντός της Ρωσίας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επίσης πραγματοποιήσει επιτυχημένες αντεπιθέσεις σε τμήματα της πρώτης γραμμής.



Σε ανακοίνωση της, η ουκρανική ομάδα ανάλυσης ανοιχτών πηγών DeepState αναφέρει ότι ο «αποκλεισμός» των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού στον κατεχόμενο νότο από το Κίεβο θα μπορούσε να παραλύσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις της Μόσχας στο πεδίο της μάχης. Οι επιθέσεις στέλνουν επίσης ένα ισχυρό μήνυμα, πρόσθεσε.



«Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποδείξει… τις δυνατότητες που διαθέτουν για να ελέγχουν κάθε κίνηση στο νότιο τμήμα του κατεχόμενου εδάφους, και συγκεκριμένα από την Κριμαία.»



Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ρώσος πολεμικός μπλόγκερ Γιούρι Μπαράντσικ ανέφερε ότι οι εντατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον των υποδομών εφοδιασμού σε ολόκληρη την περιοχή δείχνουν ότι το Κίεβο έχει «φτάσει» στο επίπεδο των δυνατοτήτων της Μόσχας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.