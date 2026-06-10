Σε μια αιφνιδιαστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας ότι η αμερικανική στρατιωτική δύναμη πραγματοποίησε τον προηγούμενο μήνα μυστική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την προστασία πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιχείρηση επέτρεψε την ασφαλή μεταφορά περισσότερων από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, ενώ πάνω από 200 εμπορικά πλοία πραγματοποίησαν χωρίς προβλήματα τη διέλευσή τους.

Η αποκάλυψη για τη μυστική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, η εντολή προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δόθηκε με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

«Τον περασμένο μήνα έδωσα εντολή στις μεγάλες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μια μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των διεθνών αγορών ενέργειας και στην απρόσκοπτη διακίνηση πετρελαίου.

«Τα Στενά του Ορμούζ ελέγχονται από τις ΗΠΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την επιτυχία της αποστολής στην παρουσία και επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

«Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και όχι το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες της χώρας έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ηττηθεί και ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καταλήγοντας με το μήνυμα ότι «για το Ιράν όλα έχουν τελειώσει».

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως, καθώς από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.