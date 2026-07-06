Από τον Οκτώβριο του 2026, το Christmas Theater γίνεται το σκηνικό για ένα συγκλονιστικό ταξίδι στον χρόνο, φιλοξενώντας μια επική θεατρική παραγωγή για όλη την οικογένεια που θα κόψει την ανάσα: τη ζωή και τον μύθο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σε κείμενο και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέρη, η παράσταση ανασύρει από τα βάθη των αιώνων την πορεία του ανθρώπου που κατέκτησε τον γνωστό κόσμο, ξεκινώντας από την ίδια την αφετηρία του πεπρωμένου του: τον γάμο του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας με την Ολυμπιάδα της Ηπείρου και το οραματικό, φλογερό όνειρο που προμήνυε τη γέννηση ενός επίγειου θεού.

Θα ακολουθήσουν:

Το όνειρο της Ολυμπιάδας,

Η γέννηση του Αλέξανδρου,

Η Ολυμπιάδα διαβάζει Ιλιάδα στον μικρό Αλέξανδρο

Η εξημέρωση του Βουκεφάλα από τον 12χρονο Αλέξανδρο

Η γνωριμία του Αλέξανδρου με τον μεγάλο δάσκαλο Αριστοτέλη

Η μάχη της Χαιρώνειας στα 18 του χρόνια

Η γνωριμία με τον Διογένη

Ο γάμος της Κλεοπάτρας και ο θάνατος του Φίλιππου

Η στέψη του Αλέξανδρου σαν βασιλιά της Μακεδονίας

Η εκστρατεία του Αλέξανδρου στην Ασία

Η μάχη του Γρανικού ποταμού

Ο Γόρδιος δεσμός

Η μάχη της Ισσού

Η άφιξη στην Αίγυπτο

Η μάχη στα Γαυγάμηλα

Ο γάμος του Αλέξανδρου με την Ρωξάνη

Ο θάνατος του Αλέξανδρου στη Βαβυλώνα στα 33 του χρόνια

Η παράσταση απόλυτα μελετημένη και τεκμηριωμένη με πλούσια σκηνικά και κοστούμια, με προβολές με παραδοσιακή μουσική της Μακεδονίας και της Ηπείρου, με οπλομαχίες, με χορούς, με τραγούδια και με 20 ηθοποιούς που χορεύουν και τραγουδούν ζωντανά.

24 Οκτ – 8 Νοε 2026

Διάρκεια: 110 λεπτά

Προπώληση: more.com

Christmas Theater: Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι