Ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα περνά η Δέσποινα Βανδή, έχοντας στο πλευρό της τον Βασίλη Μπισμπίκη και αγαπημένους φίλους.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Instagram φωτογραφίες από τη βόλτα τους με σκάφος, χωρίς να αποκαλύψει τον προορισμό τους.

Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται χαμογελαστή με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, απολαμβάνοντας τη χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη πάνω στο σκάφος. Το ζευγάρι δείχνει να περνά όμορφα, απολαμβάνοντας τις διακοπές του με καλή παρέα.

Σε άλλη φωτογραφία, η Δέσποινα Βανδή ποζάρει με ριγέ μπικίνι, απολαμβάνοντας τις στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.