Ανοδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατ. επιβάτες, αυξημένοι κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 2,3% και 1,5% αντίστοιχα.

Συνολικά κατά το α’ εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 5,1% και 4,2%, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πτήσεων κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2026, ανήλθε σε 132.933, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.