Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας σε εξέλιξη αρκετές υποθέσεις, καθώς στόχος των ανθρώπων της ομάδας είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Πιο κοντά στην ολοκλήρωσή της βρίσκεται η περίπτωση του Ζότα Σίλβα. Οι διαπραγματεύσεις με τον Πορτογάλο εξτρέμ έχουν προχωρήσει σημαντικά και επικρατεί αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξει οριστική συμφωνία, προκειμένου ο ποδοσφαιριστής να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην καλοκαιρινή προετοιμασία των «ερυθρόλευκων».

Την ίδια στιγμή, ο Αντριά Πεδρόσα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο αμυντικός της Σεβίλλης παραμένει ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, με τις επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη και τους Πειραιώτες να εξετάζουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα πριν κάνουν την τελική τους κίνηση.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η υπόθεση του Ζοέλ Ρόκα. Ο νεαρός εξτρέμ εξακολουθεί να απασχολεί τους πρωταθλητές Ελλάδας, ωστόσο η περίπτωσή του δεν αναμένεται να κλείσει άμεσα, καθώς υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν προχωρήσουν οι εξελίξεις.

Από εκεί και πέρα, στη μεταγραφική λίστα παραμένει και ο Νόα Καντιού. Ο 27χρονος χαφ της Λοζάνης εξακολουθεί να αξιολογείται θετικά από το τεχνικό επιτελείο, όμως προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική πρόοδος στην υπόθεσή του, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές του για τη μεσαία γραμμή.