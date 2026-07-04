«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες του προηγούμενου χειμώνα, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης. Από τις 5 Οκτωβρίου, η υπαρξιακή κωμωδία της Φωτεινής Αθερίδου, σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφεροπούλου, θα ξανασυναντήσει το κοινό για να χαρίσει και πάλι άφθονο γέλιο, μέσα από μία καταιγίδα σκέψεων, λέξεων και νεύρων!

Επί σκηνής η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, στον κεντρικό ρόλο της Αγάπης, μαζί με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και την Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν ρόλους με καταιγιστικό ρυθμό.

Η Αγάπη προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Σε δουλειές που στραβώνουν, σε σχέσεις που μπλέκουν, σε σώματα που δεν συνεργάζονται, σε μυαλά που δεν το βουλώνουν ποτέ. Απ’ τη σκηνή περνούν σαν φλας οι άνθρωποι που τη διαμόρφωσαν — γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές, οδηγώντας την Αγάπη, μέσα από φόβο και παράνοια, στην Εντατική.

Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου δεν ζητά άδεια, δεν φιλτράρει τίποτα και δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι μια παράσταση για το άγχος, τις κρίσεις, τις εμμονές, τις συγκρίσεις, το θεϊκό σεξ, το φρικτό σεξ, τα χάπια για την ακμή και την παρακμή. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς προστατευτικά. Με χιούμορ που τσιμπάει και με τρυφερότητα που φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν.

Η σκηνοθεσία πατά στη λογική του stand-up: άμεση, ζωντανή, επικίνδυνα κοντινή. Σαν εξομολόγηση που ξέφυγε λίγο και άρχισε να γελάει με τον εαυτό της. Οι Σκιαδαρέσες γράφουν τη μουσική και τραγούδια που ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι ηθοποιοί, βρίσκοντας τα λόγια εκεί που η Αγάπη τα χάνει.

Για όσους νιώθουν πως κάτι κυνηγούν αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι.

Για όσους τα κάνουν όλα λάθος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Μουσική: Σκιαδαρέσες

Σκηνικά-φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Κοστουμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Παίζουν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μιχάλης Τιτόπουλος, Φωτεινή Αθερίδου

Από τις 5 Οκτωβρίου 2026, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: more.com

Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Παπαδιαμαντοπούλου 4 Αθήνα