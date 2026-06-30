Η γλώσσα του πολέμου παραμένει διαχρονικά αμετάβλητη, όμως η απάντηση στη βαρβαρότητα έρχεται μέσα από τη δύναμη της συλλογικής φωνής. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου τη συγκλονιστική παράσταση «Mothers – A Song for Wartime» σε σκηνοθεσία της Μάρτα Γκόρνιτσκα.

Οι θηριωδίες, οι βιασμοί γυναικών, η εξόντωση των αμάχων και η καταστροφή της ζωής επανέρχονται με οξύτητα στην τεταμένη παγκόσμια πραγματικότητα. Μέσα σε αυτήν τη σκληρή ιστορική διαπίστωση, το Mothers – A Song for Wartime αναζητά ό,τι μπορεί να απομείνει από τη φωνή, όταν η βία έχει διαρρήξει ακόμα και τη δυνατότητα του λόγου.

Στη σκηνή συναντιούνται είκοσι μία γυναίκες από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και την Πολωνία, ηλικίας από 9 έως 71 ετών. Μια Χορωδία που αποτελείται από μητέρες και κόρες, επιζώσες και μάρτυρες του ολέθρου που γεννούν οι ένοπλες συρράξεις, λειτουργεί εδώ ως φορέας διαφορετικών βιωμάτων και πολιτικών εμπειριών.

Ανάμεσά τους υπάρχουν πρόσφυγες από τη Μαριούπολη, το Κίεβο, το Ιρπίν και το Χάρκοβο, γυναίκες που διώχθηκαν, αλλά και γυναίκες που άνοιξαν τα σπίτια τους για να υποδεχθούν άλλες. Οι μαρτυρίες μητέρων και παιδιών, ξεριζωμένων από τον πόλεμο, γίνονται το υλικό ενός έργου που αρθρώνει μια συλλογική φωνή καταγγελίας.

Η Μάρτα Γκόρνιτσκα, ιδρύτρια του CHORUS OF WOMEN στη Βαρσοβία και του POLITICAL VOICE INSTITUTE στο Βερολίνο, δίνει εδώ φωνή σε ένα πολυπρόσωπο σώμα που κουβαλά τη μνήμη των γυναικείων πολυφωνικών παραδόσεων μέσα στον χρόνο. Το έργο ξεκινά με μια shchedrivka, ένα παραδοσιακό ουκρανικό τραγούδι ευχής, συνδεδεμένο με την αναγέννηση και την ανανέωση της ζωής. Στη συνέχεια, ουκρανικά λαϊκά τραγούδια, παιδικές ρίμες, νανουρίσματα, ξόρκια και πολιτικές φράσεις συνθέτουν ένα πυκνό ηχητικό τοπίο, όπου οι επιμέρους παρουσίες παραμένουν ζωντανές μέσα στο σύνολο.

Οι γυναίκες αυτές μεταφέρουν στη σκηνή όσα έχουν ζήσει ως κοινή πνοή. Έτσι αντιστέκονται στη βαρβαρότητα, με το τραγούδι να γίνεται για εκείνες ο τρόπος να θυμούνται, να φροντίζουν η μία την άλλη και να αντέχουν.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία Marta Górnicka

Λιμπρέτο Marta Górnicka και σύνολο ερμηνευτριών από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και την Πολωνία

Μουσική Marta Górnicka, παραδοσιακή ουκρανική, λευκορωσική και πολωνική μουσική, απόσπασμα από το Shchedryk του Mykola Leontovych

Χορογραφία Evelin Facchini

Μουσική συνεργασία Wojciech Frycz

Δραματουργική συνεργασία Olga Byrska, Maria Jasińska

Ερμηνεύτριες Katerina Aleinikova, Svitlana Berestovska, Vidana Blonska, Sasha Cherkas, Palina Dabravolskaja, Volha Kalakoltsava, Ewa Konstanciak, Liza Kozlova, Anastasiia Kulinich, Natalia Mazur, Kamila Michalska, Hanna Mykhailova, Valeriia Obodianska, Svitlana Onischak, Yuliia Ridna, Maria Robaszkiewicz, Polina Shkliar, Aleksandra Sroka, Kateryna Taran, Bohdana Zazhytska, Elena Zui-Voitekhovskaya

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

4 Ιουλίου 2026

Διάρκεια 60’

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