Το ανατρεπτικό έργο του Ισπανού Ernesto Caballero «Ο Πίνακας», πρόκειται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη, τη νέα θεατρική σεζόν! Πρόκειται για μία αιχμηρή, σύγχρονη κωμωδία μέσα στην εποχή των deep fakes, των ειδώλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers.

Οι Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιούνται σε μια εκρηκτική σκηνική σύμπραξη, με καταιγιστικό ρυθμό, λεπτή ειρωνεία και ανελέητο αυτοσαρκασμό. Ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την καθαρόαιμη σάτιρα, «Ο Πίνακας» καθρεφτίζει με χιούμορ και οξύτητα μια κοινωνία που καταρρέει πίσω από την εικόνα της.

Λίγα λόγια για την ιστορία:

Βρισκόμαστε στο κοντινό μέλλον της Ισπανίας. Η οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γονατίσει τη χώρα. Σε μια ακραία κίνηση οικονομικής «διάσωσης», η κυβέρνηση συνασπισμού «Εμπρός Λαέ» αποφασίζει να απελευθερώσει την πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς ξεκινώντας από το εμβληματικό αριστούργημα του Βελάθκεθ, «Las Meninas» («Οι δεσποινίδες των τιμών»).

Πριν όμως, ο πίνακας παραδοθεί στους αγοραστές, η κυβέρνηση προσλαμβάνει μια ταπεινή μοναχή- γνωστή για το σπάνιο ταλέντο της στην αντιγραφή έργων τέχνης – για να δημιουργήσει ένα πανομοιότυπο, «τέλειο» αντίγραφο! Το μουσείο του Πράδο θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο αντικατάστασης. Με αφορμή μια «Έκθεση Αντιγράφων» μετατρέπει σταδιακά την αδελφή Άνχελα από μια γυναίκα του Θεού στο απόλυτο viral trend, μια avant-garde influencer των media, μια pop καλόγρια της διπλανής πόρτας που αποθεώνεται από τα πλήθη.

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη πλέον να ανακοινώσει επίσημα την πώληση του πίνακα και την αντικατάστασή του από το αντίγραφο. Οι πολίτες δέχονται με χαρά το μέτρο καθώς λατρεύουν πια τη διάσημη μοναχή αντιγραφέα και την προτιμούν από τον Βελάθκεθ, σε μια εποχή που οι προσωπικότητες των social media έχουν μεγαλύτερη αξία από την Ιστορία και τον πολιτισμό και τα αντίγραφα είναι πιο trendy από τα πρωτότυπα.

Τί συμβαίνει όμως, όταν η μοναχή-σταρ αρχίζει να αποκτά δική της καλλιτεχνική φωνή και να κάνει παρεμβάσεις στον πίνακα; Ένα φρενήρες ταξίδι ματαιοδοξίας, πίστης και αυτογνωσίας ξεκινά, απέναντι σε μια κοινωνία εθισμένη στα likes, το χειρισμό και τα κατασκευασμένα είδωλα.

Μια παράσταση γεμάτη ίντριγκα, πινέλα, χρώματα, social media, πίστη στο Θεό και πολλές «μαϊμούδες». Γελάστε ελεύθερα. Αρκεί να θυμάστε ότι το ανέκδοτο… είμαστε εμείς!

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Δραματουργική επεξεργασία: Παύλος Παυλίδης – Καλλιόπη Παναγιωτίδου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πανάδης

Σκηνικά – φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Πανάδης



Παίζουν(αλφαβητικά)

Άγγελος Ανδριόπουλος

Ιωάννα Παππά

Γιούλη Τσαγκαράκη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη:20:00

Πέμπτη: 21:00

Παρασκευή:21:00

Σάββατο:18:00 – 21:00

Κυριακή:20:00

Διάρκεια παράστασης: 90’ (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 18€,Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) :16€ στη Β΄Ζώνη

Εισιτήρια: more.com

Θέατρο Ψυρρή

Σαχτούρη 4, Αθήνα (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365