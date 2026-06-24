Η παράσταση που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θεατρικά γεγονότα των τελευταίων ετών αφήνει για πρώτη φορά τη σκηνή του Θεάτρου Χώρα και βγαίνει σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα «Ανεξάρτητα Κράτη» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, μετά από δύο συνεχόμενες σεζόν θερμής αποδοχής από κοινό και κριτικούς, ξεκινούν την πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή τους περιοδεία με δύο εορταστικές παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 4 και 5 Ιουλίου. Ακολουθούν στάσεις σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στις κατάμεστες παραστάσεις του Θεάτρου Χώρα να ζήσει από κοντά την εμπειρία ενός έργου που συζητήθηκε όσο λίγα.

Με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, τα «Ανεξάρτητα Κράτη» καθηλώνουν με τον καταιγιστικό ρυθμό, τον ωμό ρεαλισμό και τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών τους, φωτίζοντας μια σκοτεινή αλλά εξαιρετικά επίκαιρη σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Έχοντας καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, η παράσταση συνθέτει ένα αιχμηρό πολιτικό σχόλιο για τη σχέση εξουσίας, ενημέρωσης και δημόσιου λόγου. Με αφετηρία το χθες και το βλέμμα στραμμένο στο σήμερα, θέτει καίρια ερωτήματα γύρω από την αλήθεια, τη χειραγώγηση της πληροφορίας και τη λειτουργία των θεσμών, παραμένοντας ανατριχιαστικά επίκαιρη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Δεκέμβριος 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και ύστερα από τετράμηνη πολιορκία το κηρύσσει «Ανεξάρτητο Κράτος».

11 Ιουλίου 1978. Τρίτη ξημερώματα. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού έπειτα από την εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας. Μέσα στα γραφεία της εφημερίδας γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων από εκείνη την ημέρα μέχρι και την επέτειο του θανάτου του. Στο επίκεντρο βρίσκεται η φανταστική ιστορία της νεαρής δημοσιογράφου Μαρίας Θεοφίλου, η οποία, γοητευμένη από την υπόθεση, επιχειρεί να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη.

Ήταν αυτοκτονία, όπως υποστήριξε η αστυνομία, ή κρατική δολοφονία;

Η αναζήτηση της αλήθειας και η θέση της γυναίκας μέσα σε ένα απόλυτα ανδροκρατούμενο περιβάλλον προωθούν τα γεγονότα κάτω από τη βαριά σκιά του κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού.

Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις του έργου είναι προϊόν μυθοπλασίας και ενδέχεται να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Ακούγονται οι μουσικοί:

Θάνος Καζαντζής – τύμπανα

Νίκος Παπαϊωάννου – μπάσο, analog synth

Κώστας Νικολόπουλος – κιθάρες

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας

Αθήνα/Αττική

4 & 5 Ιουλίου – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

6 & 7 Ιουλίου – Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

9 & 10 Ιουλίου – Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

11 Ιουλίου – Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

13 Ιουλίου – Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

20 Ιουλίου – Θέατρο Πέτρας

22 & 23 Ιουλίου – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Θεσσαλονίκη

15 & 16 Ιουλίου – Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης»

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