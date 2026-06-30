Λίγο περισσότερο από έξι μήνες μετά την ανακοίνωση ότι θα επένδυε 35 δισ. δολάρια στην Ινδία, η Amazon αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει αυτό το ποσό κατά ακόμη 13 δισ. δολάρια, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των κέντρων δεδομένων στη χώρα. Οι σωρευτικές επενδύσεις της εταιρείας για την περίοδο 2010-2030 ανέρχονται πλέον σε περισσότερα από 88 δισ. δολάρια, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου Andy Jassy με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.



Η εταιρεία έχει επίσης δεσμευτεί να υποστηρίξει 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, να λειτουργήσει 20 νέα κέντρα διεκπεραίωσης παραγγελιών για το ηλεκτρονικό της εμπόριο και να ανοίξει 100 σταθμούς παράδοσης σε όλη την Ινδία. Αυτό συνδέεται με τις φιλοδοξίες της να χτίσει μια ισχυρότερη παρουσία στο κομμάτι του quick-commerce, όπου οι ηγέτες της αγοράς Blinkit, Instamart και Zepto έχουν προβάδισμα.



Ο Jassy ανακοίνωσε ότι η Amazon θα προσφέρει την υπηρεσία ταχείας παράδοσης σε 300 πόλεις — μια περιοχή κάλυψης σημαντικά ευρύτερη από αυτή που εξυπηρετούν οι Ινδοί ανταγωνιστές της αυτή τη στιγμή.

Andy Jassy / Narendra Modi

Το μεγάλο στοίχημα του Cloud και τα δισεκατομμύρια της Wall Street

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της δέσμευσης κατευθύνεται προς την AWS, την επιχείρηση cloud της Amazon, η οποία αναπτύσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό — 28 τοις εκατό σε ετήσια βάση σε μια βάση 150 δισ. δολαρίων, όπως δήλωσε ο Jassy στο CNBC TV18. Οι υποδομές cloud είναι μια επιχείρηση μακρού κύκλου: η χωρητικότητα που χτίζεται σήμερα συνήθως αρχίζει να αποδίδει μόλις δύο έως τρία χρόνια αργότερα, γι’ αυτό και ο Jassy κινείται γρήγορα για να εξασφαλίσει ισχυρά ερείσματα στην Ινδία. Το Μουμπάι και το Χαϊντεραμπάντ θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών.



Τα 48 δισ. δολάρια της Amazon έρχονται να προστεθούν στα 15 δισ. δολάρια της Google, που έχουν δεσμευτεί για την περίοδο 2026-2030 με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος AI στο Βισακαπατνάμ, και στη συνεργασία της Meta με τη Reliance Industries στο Τζαμναγκάρ. Οι παγκόσμιες εταιρείες κάνουν ουρά για να επενδύσουν σε κέντρα δεδομένων στην Ινδία, των οποίων η χωρητικότητα προβλέπεται να αυξηθεί στα 5-8GW από τα τρέχοντα επίπεδα των 1,5GW, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή Bernstein.

Το «δίκοπο μαχαίρι» των επενδύσεων και τα κρίσιμα ερωτήματα υποδομής

Αν και οι επενδύσεις στην Ινδία είναι ευπρόσδεκτες, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πόσο δύσκολο ήταν γι’ αυτήν να προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, τα κέντρα δεδομένων αποτελούν μια δίκοπη λεπίδα. Αυτά τα κέντρα απαιτούν εντάσεις κεφαλαίου αλλά δεν δημιουργούν πολλές άμεσες θέσεις εργασίας. Η δέσμευση για θέσεις εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Amazon βασίζεται σε έμμεση απασχόληση — εργαζόμενους παράδοσης, προσωπικό αποθηκών και το ευρύτερο οικοσύστημα μικρών πωλητών.

Υπάρχουν επίσης σοβαρά ερωτήματα υποδομής: τα data centers είναι ενεργοβόρα και διψούν για νερό, και η Ινδία δεν έχει πλεόνασμα σε κανένα από τα δύο. Το αν αυτό το κύμα επενδύσεων είναι καλό για τη χώρα εξαρτάται από το τι θα καταφέρει να κερδίσει η Ινδία από αυτό. Η εξοικονόμηση συναλλάγματος από την εγχώρια εκτέλεση φόρτων εργασίας AI είναι πραγματική, όπως και το μακροπρόθεσμο επιχείρημα για την οικοδόμηση κυρίαρχης υπολογιστικής ισχύος.



Αλλά το μεγαλύτερο έπαθλο —η εκπαίδευση Ινδών μηχανικών, η σπορά εγχώριων εταιρειών AI και η διασφάλιση ότι η αξία που παράγεται θα παραμένει στην Ινδία αντί να περνά απλώς μέσα από αυτήν— θα απαιτήσει ενεργές πολιτικές επιλογές.



Τα χρήματα έρχονται, το ερώτημα είναι αν η Ινδία είναι έτοιμη να τα αξιοποιήσει στο έπακρο, όπως σημειώνει το άρθρο των Financial Times.