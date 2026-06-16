Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον χάρτη των διεθνών ψηφιακών υποδομών, καθώς η Amazon Web Services (AWS) φέρνει στην Αθήνα υπηρεσίες cloud με δυνατότητες χαμηλής καθυστέρησης, τοπικής αποθήκευσης δεδομένων και πρόσβασης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή αφορά επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς που χρειάζονται μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και συμμόρφωση με απαιτήσεις τοπικής επεξεργασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η AWS ανακοίνωσε σήμερα ότι το νέο Local Zone στην Αθήνα θα είναι γενικά διαθέσιμο τον Ιούλιο του 2026. Οι πρώτοι πελάτες χρησιμοποιούν ήδη το Local Zone πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας για εφαρμογές gaming πραγματικού χρόνου με χαμηλή καθυστέρηση, περιπτώσεις χρήσης τοπικής επεξεργασίας δεδομένων και γρήγορη παράδοση περιεχομένου.

Τι αλλάζει

Τα Local Zones τοποθετούν υποδομή cloud της AWS, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης, analytics, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και βάσεων δεδομένων, εντός ή πλησίον μεγάλων πόλεων. Το νέο Athens Local Zone επιτρέπει στους οργανισμούς να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται φόρτους εργασίας εντός Ελλάδας και να πληρούν απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης δεδομένων. Παρέχει απόδοση χαμηλής καθυστέρησης με την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τα γνωστά εργαλεία που προσφέρει η AWS.

Οι πελάτες μπορούν να εκσυγχρονίσουν παλαιότερους φόρτους εργασίας και να έχουν τον έλεγχο για το που αυτοί εκτελούνται, πρόσβαση σε ισχυρές υπολογιστικές μονάδες αλλά και στο πλήρες εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών AWS, συμπεριλαμβανομένης της διαχειριζόμενης υποδομής με κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας, χωρίς το κόστος και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης υποδομής εντός εγκαταστάσεων.

Γιατί η τοπική υποδομή έχει σημασία

Το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών εργασιών εκτελείται σε AWS Regions, γεωγραφικές τοποθεσίες όπου η AWS συγκεντρώνει κέντρα δεδομένων για την εξυπηρέτηση πελατών, αλλά ορισμένοι φόρτοι εργασίας απαιτούν η υποδομή να βρίσκεται πιο κοντά στους τελικούς χρήστες ή εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επεξεργάζονται συναλλαγές υψηλής συχνότητας, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα ασθενών και κυβερνητικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προς πολίτες αντιμετωπίζουν όλοι την ίδια πρόκληση: οι εφαρμογές τους πρέπει να είναι γρήγορες, οι φόρτοι εργασίας τους πρέπει να παραμένουν τοπικά και η υποδομή τους πρέπει να πληροί αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις.

Όταν ένα AWS Region δεν βρίσκεται αρκετά κοντά για να πληροί αυτές τις απαιτήσεις, οι οργανισμοί παραδοσιακά προμηθεύονταν, λειτουργούσαν και συντηρούσαν τη δική τους υποδομή IT, πράγμα που σημαίνει διαχείριση φυσικών εγκαταστάσεων, συντήρηση υλικού και στελέχωση εξειδικευμένων ομάδων ώστε τα συστήματα να λειτουργούν με ασφάλεια, να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να παραμένουν λειτουργικά. Τα AWS Local Zones εξαλείφουν αυτή την πολυπλοκότητα επεκτείνοντας τη διαχειριζόμενη από την AWS υποδομή σε μεγάλες πόλεις, παρέχοντας την ίδια αξιοπιστία και ασφάλεια που οι πελάτες περιμένουν από τα AWS Regions.

Το AWS Local Zone στην Αθήνα παρέχει χρόνους απόκρισης μονοψήφιων χιλιοστών του δευτερολέπτου για εφαρμογές που εξυπηρετούν τελικούς χρήστες στην Ελλάδα και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με το πλήρες εύρος υπηρεσιών AWS μέσω σύνδεσης υψηλού εύρους ζώνης και ασφαλούς δικτυακού κορμού με τα κοντινά AWS Regions.

Το AWS Local Zone στην Αθήνα θα είναι επίσης ένα από τα πρώτα παγκοσμίως που θα προσφέρει Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) και Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Local Snapshots, παρέχοντας στους πελάτες δυνατότητες τοπικής αποθήκευσης και δυνατότητες στιγμιοτύπων για την κάλυψη απαιτήσεων τοπικής αποθήκευσης δεδομένων.

Η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει την επένδυση

«Το Local Zone της AWS δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη τεχνολογική επένδυση, αλλά για μια κρίσιμη υποδομή που ενισχύει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση ενός τεχνολογικού κολοσσού, όπως η AWS, να ενισχύει διαρκώς την παρουσία του στην Ελλάδα συνιστά μια ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας. Ενώ ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη δυναμική που αναπτύσσει η χώρα μας ως περιφερειακός κόμβος ψηφιακής καινοτομίας.

Η χώρα μας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα μπροστά, τόσο με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου όσο και με την προώθηση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας. Από εδώ και πέρα, εντείνουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας, ώστε η Ελλάδα του 2030 να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας γενικότερα» δήλωσε Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας.

«Η ψηφιακή μετάβαση της χώρας βασίζεται σ’ έναν ξεκάθαρο στόχο: να δημιουργήσουμε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και υπηρεσίες πιο φιλικές για πολίτες και επιχειρήσεις. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε ισχυρές, αξιόπιστες και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Η συνεργασία μας με την Amazon Web Services, μέσω του φορέα μας «ΕΔΥΤΕ Α.Ε», συμβάλλει ουσιαστικά σ’ αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας σε Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Για την Κυβέρνηση, η επένδυση στις ψηφιακές υποδομές δεν αφορά μόνο στις ανάγκες του σήμερα. Αφορά στις δυνατότητες που δημιουργούμε για τα επόμενα χρόνια στην έρευνα, στην καινοτομία, στην εκπαίδευση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών. Η AWS αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό συνεργάτη σε αυτή την πορεία. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον απλώς τις εξελίξεις στο παγκόσμιο τεχνολογικό οικοσύστημα. Συμμετέχει ενεργά, αξιοποιώντας το ταλέντο, τη γνώση και το φιλότιμο των ανθρώπων της. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο εφόδιο για να πρωταγωνιστήσει στην εποχή των δεδομένων, του cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Η υγεία είναι ένας από τους τομείς που θα ωφεληθούν περισσότερο από την ύπαρξη υποδομών cloud τοπικά στην Ελλάδα. Από τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων ασθενών έως την παροχή αποτελεσματικών ψηφιακών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, το AWS Local Zone στην Αθήνα μας δίνει τη βάση για να εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε εκατομμύρια Έλληνες ασθενείς, διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα τους εντός των συνόρων μας. Ως κάποιος που υποστήριξε την πορεία της AWS στην Ελλάδα από τότε που η εταιρεία εγκαθίδρυσε για πρώτη φορά την παρουσία της εδώ, κατά τη θητεία μου ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είμαι υπερήφανος που βλέπω αυτή τη συνεργασία να συνεχίζει να αναπτύσσεται», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας.

Το AWS Local Zone στην Αθήνα αποτελεί το πιο πρόσφατο ορόσημο στη συνεχή δέσμευση της AWS για την Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε το 2020 με τοAWS CloudFront edge location στην Αθήνα, και στη συνέχεια με τα εγκαίνια του τοπικού γραφείου της εταιρείας το 2021 και την ενεργοποίηση του AWS Direct Connect στην Αθήνα το 2025. Στο πλαίσιο του στόχου της Amazon να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα στις λειτουργίες της έως το 2040, η Amazon έχει επενδύσει σε 8 αιολικά και ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν, αυτά τα έργα θα παρέχουν εκτιμώμενη ισχύ 656 MW νέας ενέργειας χωρίς εκπομπές άνθρακα, αρκετή για να τροφοδοτήσει το ισοδύναμο περισσότερων από 350.000 ελληνικών νοικοκυριών ετησίως.

«Με το νέο AWS Local Zone στην Αθήνα, δίνουμε σε κάθε οργανισμό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα εργαλεία και τις δυνατότητες που χρειάζεται για να προσφέρει ταχύτερες καινοτόμες εμπειρίες στο εγχώριο έδαφος», δήλωσε ο Θανάσης Πατσακάς, Country Manager της AWS σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. «Σχεδιάσαμε τα AWS Local Zones για να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης, από υπηρεσίες δημόσιου τομέα που πρέπει να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης δεδομένων, έως εφαρμογές συναλλαγών που πρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα στις διακυμάνσεις της αγοράς, έως διαδραστικές εμπειρίες ζωντανών εκδηλώσεων και gaming. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνουν οι πελάτες μας στη συνέχεια.»

Οργανισμοί στην Ελλάδα χαιρετίζουν το Athens Local Zone

Η πλατφόρμα agentic CX της Omilia παρέχει υπηρεσίες conversational AI σε εταιρείες διεθνώς. Με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα σε 17 χώρες και 30 γλώσσες, η εταιρεία διαχειρίζεται περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο αλληλεπιδράσεις πελατών ετησίως στην AWS με σημασιολογική ακρίβεια άνω του 95%. Το 2026, η Forrester ανέδειξε την Omilia ως Leader στις Πλατφόρμες Conversational AI για Εξυπηρέτηση Πελατών. «Ιδρύσαμε την Omilia στην Αθήνα και την κλιμακώσαμε σε όλο τον κόσμο μέσω AWS. Στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μοντέλα εξελίσσονται γρήγορα, αλλά αυτό που διατηρείται είναι η πλατφόρμα από πίσω. Αυτό χτίζουμε εδώ και δύο δεκαετίες, και γι’ αυτό μπορούμε να εκπαιδεύουμε και να αναπτύσσουμε εξατομικευμένα μοντέλα AI για παγκόσμιες brands με ταχύτητα», δήλωσε ο Μάριος Φακιόλας, Chief Technology Officer της Omilia. «Η ύπαρξη υποδομής AWS τοπικά στην Ελλάδα σημαίνει ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε αυτή την πλατφόρμα πιο κοντά στην ομάδα που την διαχειρίζεται, με χαμηλούς χρόνους απόκρισης, ενώ συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Καθώς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στον τομέα τουAI, αυτός ο συνδυασμός τοπικής παρουσίας και παγκόσμιας κλίμακας είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε.»

Η Profile Software είναι ένας διεθνής ISV Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών με έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία της AWS για να προσφέρει τις λύσεις της σε τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως. «Ως οργανισμός που παρέχει πλατφόρμες κρίσιμης σημασίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χαιρετίζουμε την έναρξη λειτουργίας του AWS Local Zone στην Αθήνα», δήλωσε ο Δρ. Απόστολος Κρητικόπουλος, Group Chief Technology Officer, Profile Software. «Αυτό το ορόσημο υποδομής μας επιτρέπει να φέρουμε την πλήρη δύναμη της AWS ακόμα πιο κοντά στους πελάτες μας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Συνδυάζουμε την κλίμακα και την καινοτομία του cloud με την απόδοση χαμηλής καθυστέρησης και την τοπική αποθήκευση δεδομένων που απαιτούν οι ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στην τεχνολογία της AWS και να βοηθάμε τους πελάτες μας να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.»

Το Skroutz είναι η πιο δημοφιλής διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως και συνδέοντας αγοραστές με χιλιάδες εμπόρους και εκατομμύρια προϊόντα. Το Skroutz λειτουργεί με τεχνολογία της AWS για να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες, να παρέχει νέες δυνατότητες ταχύτερα, να αξιοποιεί την AI και να υποστηρίζει την επέκτασή του σε νέες ευρωπαϊκές αγορές. «Η AWS αποτέλεσε θεμέλιο για εμάς επιτρέποντάς μας να λειτουργούμε με δυνατότητα κλιμάκωσηςκαι να καινοτομούμε με τον ρυθμό που περιμένουν οι πελάτες μας», δήλωσε ο Απόλλων Οικονομόπουλος, CIO, Skroutz. «Η υποδομή AWS στην Αθήνα, σε συνδυασμό με την πρόσβαση στην παγκόσμια υποδομή της AWS, είναι κάτι συναρπαστικό για εμάς. Η πρόσβαση σε τοπικές δυνατότητες υπολογιστικής ισχύος και αποθήκευσης θα μας βοηθήσει να παρέχουμε ακόμα ταχύτερες, πιο εξατομικευμένες εμπειρίες στους Έλληνες χρήστες μας και να υποστηρίξουμε τις ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων μας πιο κοντά στην έδρα μας, ενώ συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε την παγκόσμια υποδομή AWS για να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Οι Συνεργάτες AWS αξιοποιούν το Athens Local Zone για να βοηθήσουν τους πελάτες να καινοτομήσουν

Η EPAM Systems είναι Premier AWS Partner με παρουσία σε πολλές χώρες. «Με το AWS Local Zone στην Αθήνα να παρέχει χρόνους απόκρισης μονοψήφιων χιλιοστών του δευτερολέπτου, μπορούμε πλέον να δημιουργούμε και να αναπτύσσουμε λύσεις cloud και AI για τους πελάτες μας στην Ελλάδα με ταχύτερη απόδοση και τοπική επεξεργασία δεδομένων», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδημητράκης, Director, Client Partner, Greece Market, EPAM Systems. «Εστιάζουμε στο να βοηθάμε τους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν την υποδομή τους πληρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης.»

Η Kyndryl είναι Premier AWS Partner και πάροχος υπηρεσιών επιχειρηματικής τεχνολογίας. «Το AWS Local Zone στην Αθήνα ενισχύει την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε ελληνικές επιχειρήσεις, από οργανισμούς δημόσιου τομέα έως ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στις προσπάθειες μετάβασης και εκσυγχρονισμού τους στο cloud», δήλωσε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Managing Director, Kyndryl Ελλάδα και Κύπρος. «Με την υποδομή AWS πλέον διαθέσιμη τοπικά, μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν πιο ανθεκτικά, ασφαλή και αποδοτικά περιβάλλοντα που πληρούν τις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης.»

«Η συνεργασία μας με την AWS συνεχίζει να βοηθά τους πελάτες να εκσυγχρονίζουν και να διαχειρίζονται τα κρίσιμης σημασίας συστήματα που βρίσκονται στον πυρήνα των λειτουργιών τους», δήλωσε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Kyndryl Ελλάδας και Κύπρου. «Η λειτουργία του AWS Local Zone στην Αθήνα ενισχύει τη δυνατότητά μας να υποστηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, από οργανισμούς του δημόσιου τομέα έως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τους για μετάβαση στο cloud και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους.

Με τη διαθεσιμότητα τοπικής υποδομής, η Kyndryl μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά στη ζήτηση των πελατών για ανθεκτικά, ασφαλή και υψηλών επιδόσεων περιβάλλοντα, τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τοπικής φιλοξενίας δεδομένων και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.»Το νέο AWS Local Zone στην Αθήνα εντάσσεται στο παγκόσμιο δίκτυο Local Zones της AWS σε περισσότερες από 30 μητροπολιτικές περιοχές σε έξι ηπείρους. Όπως κάθε υποδομή AWS, το Athens Local Zone είναι κατασκευασμένο με τους ίδιους φυσικούς και λογικούς ελέγχους ασφαλείας στους οποίους βασίζονται οι πελάτες σε ολόκληρη την AWS, υποστηρίζοντας περισσότερα από 143 πρότυπα ασφαλείας και πιστοποιήσεις συμμόρφωσης παγκοσμίως.