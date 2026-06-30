Δραματική είναι η κατάσταση στην Ιταλία, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο εικοσιτετράωρο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.



Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται «στο κόκκινο», σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης και ο αριθμός τους πρόκειται να παραμείνει αμείωτος και κατά την αυριανή ημέρα.



Από αύριο το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, συχνά με χαλαζόπτωση. Την Πέμπτη, προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία.

Στο μεταξύ, πολλοί δήμοι της χώρας αποφάσισαν να ανοίξουν δωρεάν τα μουσεία τους, μέχρι το τέλος του σφοδρού αυτού κύματος καύσωνα. Μαζί με τα δημοτικά γυμναστήρια και τα πολιτιστικά κέντρα, λειτουργούν ως «κλιματικά καταφύγια» για τους κατοίκους και τους τουρίστες.



Σύμφωνα με τον Τύπο, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ό,τι αφορά τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς της χώρας. Όπως διαπιστώθηκε, πολλοί δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού και η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους τους, ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου τις ημέρες αυτές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.