Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιστορικό κύμα καύσωνα, το οποίο έχει προκαλέσει εκατοντάδες επιπλέον θανάτους, ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές στις υποδομές, με την άσφαλτο να λιώνει και τις σιδηροδρομικές γραμμές να παραμορφώνονται. Τη Δευτέρα, η Ιταλία και οι χώρες των Βαλκανίων βρέθηκαν στο επίκεντρο των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για «επικίνδυνη ζέστη», με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ 32 και 38 βαθμών Κελσίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών τις ημέρες που προηγούνται των εορτασμών της 4ης Ιουλίου για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Όπως ανέφερε η υπηρεσία, ο συνδυασμός της παρατεταμένης ζέστης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της περιορισμένης δροσιάς τις νυχτερινές ώρες αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με τη θερμότητα, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και όσους δεν διαθέτουν επαρκή μέσα δροσισμού.

Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται στη Δυτική Ευρώπη

Η Δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται ήδη για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών την επόμενη εβδομάδα, μετά τη μικρή υποχώρηση που ακολούθησε τα επίπεδα-ρεκόρ που καταγράφηκαν τον Ιούνιο.

Στην Ιταλία, 22 πόλεις, από το Μπολτσάνο στα βόρεια έως το Παλέρμο στη Σικελία, τέθηκαν τη Δευτέρα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω του καύσωνα. Στο Βατικανό, οι προσκυνητές προσπαθούσαν να προστατευθούν από τη ζέστη χρησιμοποιώντας βεντάλιες και ομπρέλες για σκιά.

Πυρκαγιές στα Βαλκάνια και θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών

Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία της Κροατίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, καθώς και για τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του Σπλιτ και του Ντουμπρόβνικ.

Την ίδια ημέρα, δεκάδες πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων αεροσκαφών, έδιναν μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά που κατέκαιγε πευκοδάση στο τουριστικό νησί Βις της Αδριατικής, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σπλιτ.

Στη Σερβία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τέθηκαν σε ισχύ προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμένουν, όπου είναι δυνατόν, σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν κάθε έντονη εξωτερική δραστηριότητα.

Νοτιότερα, στην Αλβανία, οι Αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που κατέκαψε εκτάσεις με θάμνους και ελαιόδεντρα κοντά στο χωριό Κλος, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Χίλιοι επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία

Το κύμα καύσωνα, που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, κατέρριψε ρεκόρ για τις αρχές του καλοκαιριού, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ζημιές στις υποδομές και τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας.

Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί 1.000 επιπλέον θάνατοι που αποδίδονται στις ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τον καύσωνα αφορούσαν ηλικιωμένους, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία τελετών στο Παρίσι και στις γύρω περιοχές αδυνατούν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό των σορών.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα άνοδο της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, Ντανιέλε Μότσιο, εκτίμησε ότι το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η όποια ανακούφιση στη δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να είναι προσωρινή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ιταλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, Λούκα Μερκάλι, δήλωσε ότι από τις 5 ή 6 Ιουλίου οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ξανά.

«Οι περιοχές που θα επηρεαστούν φαίνεται ότι θα είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιες με εκείνες του πρώτου κύματος, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και, σε έναν βαθμό, της Βρετανίας», ανέφερε ο Λούκα Μερκάλι στο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ακραία ζέστη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, ωστόσο παρατηρούνται επίσης πολλές καταιγίδες, οι οποίες συμβάλλουν στον περιορισμό αυτού του κινδύνου. Όπως διευκρίνισε, τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα τοπικά, με αποτέλεσμα τα ύψη βροχής να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.