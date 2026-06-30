Η πρόσφατη απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα προκάλεσε την έντονη συγκίνηση του καλλιτεχνικού κόσμου, με τον Γιάννη Σπαλιάρα να τοποθετείται για το δυσάρεστο γεγονός και να εξαίρει δημόσια τη στάση του Τραϊανού Δέλλα. Μιλώντας στην τηλεοπτική κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, ο ίδιος αναφέρθηκε στα κοινά τους βήματα στον χώρο του θεάματος, στη δύναμη που επέδειξε η εκλιπούσα, αλλά και στα δικά του μελλοντικά σχέδια στην τηλεόραση.

Η παρακαταθήκη της Γωγώς Μαστροκώστα και η στάση του Τραϊανού Δέλλα

Ανακαλώντας τα πρώτα βήματα της διαδρομής τους, ο Γιάννης Σπαλιάρας στάθηκε στον μαχητικό χαρακτήρα της φίλης του, αλλά και στην απόλυτη στήριξη που είχε από τον σύντροφό της καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Συγκεκριμένα, δήλωσε στην κάμερα:

«Είναι πάρα πολύ στενάχωρο, που σχεδόν μαζί ξεκινήσαμε όλη αυτή την πορεία στη showbiz αυτά τα χρόνια. Αφήνει όμως ένα εξαιρετικό παιδί πίσω της, αφήνει μια παρακαταθήκη που είδε όλος ο κόσμος ότι δεν τα παράτησε και αγωνίστηκε, νομίζω ήταν πάντα παράδειγμα η Γωγώ και θα είναι. Θαυμάζω πάρα πολύ τη στάση του συντρόφου της, του Τραϊανού Δέλλα που δεν την άφησε στιγμή».

Στη συνέχεια, ο ίδιος φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένος περιγράφοντας το παράδειγμα συμπεριφοράς που έδωσε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, προσθέτοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι συγκινητικό, μας έδειξε πώς φέρονται οι άντρες, πραγματικά ανατριχιάζω που το λέω. Και νομίζω ότι έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι ο άντρας και το αντριλίκι δεν είναι το ανάστημα, ούτε να είσαι διάσημος, είναι άλλα πράγματα».

Τα επόμενα επαγγελματικά σχέδια στην τηλεόραση

Πέρα από τη συναισθηματική του τοποθέτηση για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Γιάννης Σπαλιάρας δέχθηκε ερωτήσεις αναφορικά με το τηλεοπτικό του μέλλον και το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο κεντρικού παρουσιαστή σε κάποιο νέο project.

Απαντώντας για τις πιθανότητες μιας τέτοιας επιστροφής, ο ίδιος ξεκαθάρισε:

«Kαθόλου απίθανο. Γενικά με πράγματα που έχω ασχοληθεί, που έχω άποψη και μ’ αρέσουν, όπως η υγειά, η ομορφιά, η γυμναστική, η διατροφή, είναι κάτι που νομίζω μπορώ να το υποστηρίξω».