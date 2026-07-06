Σε πιο χαλαρό κλίμα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απηύθυνε δημόσια «πρόσκληση» προς τον δημοσιογράφο, Άκη Παυλόπουλο, καλώντας τον σε έναν… αγώνα τένις.

«Κύριε Άκη Παυλόπουλε, επειδή το τένις έχει σκορ και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι τι γράφει το ταμπλό, σας προκαλώ αυτό το Σάββατο, αν θέλετε, αυτή την Κυριακή. Πάμε στον φίλο μας τον Κώστα Δροσόπουλο στο Politeia Tennis Club, είμαστε και οι δύο θαμώνες. Όποιος θέλει, σας καλώ όλους».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στον ιδιοκτήτη του ομίλου, σημειώνοντας: «Πιο φιλόξενος άνθρωπος από τον Κώστα Δροσόπουλο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι η επιτομή της φιλοξενίας. Άκη, θέλεις να τα πούμε Σάββατο πρωί στα κορτ;».