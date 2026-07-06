Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε κυρώσεις σε επτά πρόσωπα και δύο ερευνητικά ινστιτούτα της Ρωσίας, που κατηγορούνται ότι ανέπτυξαν χημικά όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δηλητηρίαση του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι το 2024 και μιας Βρετανίδας το 2018.

Τα πρόσωπα και τα ινστιτούτα που μπήκαν στο στόχαστρο «εμπλέκονταν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή θανατηφόρων νευροτοξικών παραγόντων, τύπου Νόβιτσοκ, και επιβατιδίνης, που χρησιμοποιήθηκαν στη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι και της Ντόουν Στέρτζες, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Η Βρετανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία κατηγόρησαν τον Φεβρουάριο τη Μόσχα ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλνι με μια «σπάνια τοξίνη», την επιβατιδίνη. Ο Ναβάλνι πέθανε το 2024 κάτω από ύποπτες συνθήκες, στη φυλακή.

Η Ντόουν Στέρτζες, μια 44χρονη Βρετανίδα μητέρα, ήταν το παράπλευρο θύμα της δηλητηρίασης με Νόβιτσοκ του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του, Γιούλια, στο Σόλσμπερι της νότιας Αγγλίας. Οι Σκριπάλ γλίτωσαν τον θάνατο, όμως η Στέρτζες πέθανε τον Ιούλιο του 2018 αφού ψεκάστηκε με τη νευροτοξίνη που της έφερε ο σύντροφός της, ο οποίος βρήκε το φιαλίδιο στα σκουπίδια και το πέρασε για άρωμα.

Η υπόθεση προκάλεσε διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών, που ανακάλεσαν αμοιβαία διπλωμάτες.

«Η επαναλαμβανόμενη χρήση χημικών όπλων από τη Ρωσία συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και άμεση απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Τα δύο ιδρύματα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι το ερευνητικό ινστιτούτο SC Signal και το ερευνητικό ινστιτούτο ιατρικής έρευνας GNIII VM. Τα επτά πρόσωπα είναι στελέχη των δύο ιδρυμάτων, σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις.

Η ανακοίνωση έγινε την παραμονή της διεξαγωγής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα επικεντρωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερους από 3.400 ανθρώπους και οργανισμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.