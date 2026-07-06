Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα είναι ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την Σάντεφιορντ.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός ο οποίος είναι ήδη στην Ολλανδία και έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας, ενώ η μεταγραφή του κόστισε συνολικά μαζί με τα μπόνους 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από τη Βοσνία, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Täby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!».

🔴⚪️ PROUD TO PRESENT: 𝙕𝙞𝙣𝙚𝙙𝙞𝙣 𝙎𝙢𝙖𝙟𝙡𝙤𝙫𝙞𝙘́ pic.twitter.com/U1eHgcTsON — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 6, 2026

«Ήξερα πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός»

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς αμέσως μετά την υπογραφή του στους Πειραιώτες, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις αναφέροντας πως γνώριζε πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Χρειάστηκε να περιμένω λίγο τώρα όμως που είμαι επιτέλους εδώ είμαι πολύ ευτυχισμένος και ενθουσιασμένος που θα παίξω για αυτόν τον τεράστιο σύλλογο. Γνωρίζω πως πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη, τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα, που ζει για τους τίτλους, παίζει στην Ευρώπη, έχει ιστορία, παίκτες και εκπληκτικούς φιλάθλους.

Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ξέρω ότι οι φίλαθλοι θα είναι ακόμα καλύτεροι από όσο μπορώ να φανταστώ.

Θέλω να πω στους φιλάθλους ότι είμαι πραγματικά ευτυχισμένος και πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να παίξω και να σας γνωρίσω, ελπίζω να σας κάνω περήφανους και να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν όλοι μαζί.

Δεν χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιον για να έρθω, γιατί ήξερα πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Ήταν ξεκάθαρο για εμένα από την αρχή».