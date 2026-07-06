Η Γαλλία διέταξε τον Μπερνάρ Αρνό, τον πλουσιότερο άνθρωπο της χώρας, να πληρώσει 22,5 εκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικούς φόρους μετά από μια δικαστική μάχη ετών. Ο Αρνό και η σύζυγός του έπρεπε να έχουν πληρώσει φόρο για το μεγαλύτερο μέρος μιας πληρωμής 50 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβαν αφού απέσυραν χρήματα από μια βελγική εταιρεία συμμετοχών που κατείχε μετοχές σχετικές με τον κολοσσό πολυτελείας LVMH, αποφάνθηκε διοικητικό δικαστήριο την Πέμπτη.



Σε διαδοχικές δικαστικές υποθέσεις από το 2020, ο Αρνό αμφισβήτησε τα επιχειρήματα των φορολογικών αρχών και είχε επικρατήσει δύο φορές πριν από αυτή την ανατροπή. Ένας εκπρόσωπός του δήλωσε ότι θα ασκήσει εκ νέου έφεση. Η απόφαση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το μέσο ενημέρωσης l’Informé το Σάββατο.



Ο μεγιστάνας υπήρξε ένθερμος πολέμιος των προτάσεων για φόρο περιουσίας. Είχε επιτεθεί σφοδρά σε μια πρόταση που προώθησε ο εξέχων ακαδημαϊκός Γκαμπριέλ Ζουκμάν πέρυσι, η οποία στηρίχθηκε από αριστερά κόμματα, λέγοντας ότι θα ήταν «θανατηφόρα για τη γαλλική οικονομία». Απέρριψε τον Ζουκμάν ως «έναν ακροαριστερό ακτιβιστή… που θέτει τις ψευδοακαδημαϊκές του ικανότητες στην υπηρεσία της ιδεολογίας του».



Μετά από έντονο λόμπι από επιχειρηματικά συμφέροντα, ο προτεινόμενος «φόρος Ζουκμάν» απέτυχε στο κοινοβούλιο. Θα απαιτούσε από άτομα με περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ να πληρώνουν ελάχιστο φόρο 2% ετησίως σε όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τους, των μετοχών εταιρειών και των μη πραγματοποιηθέντων κερδών.

Ο Αρνό και η οικογένειά του είναι οι ελέγχοντες ιδιοκτήτες της LVMH —γνωστής για μάρκες όπως η Louis Vuitton και η Dior— μέσω μεριδίου 50,01%. Ο δείκτης Bloomberg Billionaires τον κατατάσσει ως τον όγδοο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο με περιουσία αξίας 165 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το κόλπο με τη βελγική θυγατρική

Η φορολογική διαφορά προέκυψε από μια αναδιάρθρωση κατά την οποία ο Αρνό μεταβίβασε μετοχές που σχετίζονται με την LVMH σε μια βελγική εταιρεία συμμετοχών με αντάλλαγμα μετοχές της βελγικής οντότητας. Χρόνια αργότερα, όταν η εταιρεία του επέστρεψε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ μειώνοντας το μετοχικό της κεφάλαιο, ο Αρνό υποστήριξε ότι η πληρωμή έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί ως αφορολόγητη επιστροφή κεφαλαίου.



Όμως οι φορολογικές αρχές υποστήριξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος της θα έπρεπε αντίθετα να αντιμετωπιστεί ως φορολογητέο διανεμόμενο εισόδημα. Στην απόφασή του, το δικαστήριο επανέφερε περίπου 22,5 εκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετο φόρο εισοδήματος, κοινωνικές εισφορές και σχετικές υποχρεώσεις φόρου περιουσίας.

«Αυτή η απόφαση, η οποία ανατρέπει τόσο την πρωτόδικη απόφαση όσο και μια προηγούμενη απόφαση του ίδιου εφετείου, θα εφεσιβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αρνό, αναφερόμενος στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η LVMH είναι ο μεγαλύτερος εταιρικός φορολογούμενος της Γαλλίας. Οι συνολικές δραστηριότητες του ομίλου συνεισφέρουν επίσης περισσότερο από το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας».



Οι συνολικές πληρωμές φόρου εισοδήματος της εταιρείας αυξήθηκαν σε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερα από το 2024, σύμφωνα με τον οικονομικό της διευθυντή σε ενημέρωση των αποτελεσμάτων.

Οι παλιοί λογαριασμοί των Γάλλων κροίσων με την εφορία

Ο Αρνό βρέθηκε στο επίκεντρο σάλου το 2012, όταν έκανε αίτηση για βελγική υπηκοότητα, επιπλέον της γαλλικής, σε μια κίνηση που οι επικριτές είπαν ότι αποσκοπούσε στη βελτιστοποίηση των φορολογικών του υποθέσεων. Εκείνη την εποχή, ο τότε Σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ πρότεινε έναν «υπερφόρο» 75% για κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, ο οποίος τελικά δεν εφαρμόστηκε.

Ο Μπερνάρ Αρνό με τον Φρανσουά Ολάντ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde εκείνη την εποχή, ο Αρνό δήλωσε ότι η κίνηση αποσκοπούσε στο να «προστατεύσει καλύτερα το βελγικό ίδρυμα που ίδρυσα, με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας και της ακεραιότητας του ομίλου LVMH σε περίπτωση που πεθάνω και οι κληρονόμοι μου αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία». Αργότερα εγκατέλειψε την αίτηση για την υπηκοότητα.



Μια άλλη Γαλλίδα δισεκατομμυριούχος, η Λιλιάν Μπετανκούρ, της οποίας η οικογένεια κατέχει μέρος του ομίλου καλλυντικών L’Oréal, αναγκάστηκε να πληρώσει αναδρομικούς φόρους μετά από παρατεταμένες διαμάχες με τις αρχές.



Η γαλλοαμερικανική οικογένεια Βιλντενστάιν, που δημιούργησε την περιουσία της στο διεθνές εμπόριο τέχνης, πολέμησε επίσης με την κυβέρνηση για υπεράκτια καταπιστεύματα, με αποτέλεσμα ο Γκί Βιλντενστάιν να καταδικαστεί για φορολογική απάτη το 2024, σύμφωνα με τους Financial Times.