Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας που έχουν οργανωθεί ποτέ στην τουρκική πρωτεύουσα, η Άγκυρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ για τη Σύνοδο Κορυφής της 7ης και 8ης Ιουλίου.

Η εικόνα που προκύπτει από τα τουρκικά δημοσιεύματα θυμίζει περισσότερο επιχείρηση στρατιωτικής ανάπτυξης παρά συνηθισμένη προεδρική επίσκεψη: εκατοντάδες Αμερικανοί πράκτορες, αξιωματούχοι και τεχνικοί, θωρακισμένα οχήματα, το προεδρικό ελικόπτερο, αποκλεισμένο ξενοδοχείο και ολόκληρες ζώνες της Άγκυρας υπό συνεχή επιτήρηση.

Οι αριθμοί, πάντως, διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Τα περισσότερα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για αποστολή περίπου 1.000 ατόμων, ενώ το T24 έχει μεταδώσει πληροφορίες ακόμη και για 1.400 μέλη. Καμία από τις δύο εκτιμήσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Λευκό Οίκο, επομένως ο αριθμός των 1.000 πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημοσιογραφική πληροφορία και όχι ως ανακοινωμένο μέγεθος αποστολής.

Το ξενοδοχείο του Τραμπ μετατράπηκε σε αμερικανική ζώνη ασφαλείας

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να διαμείνει στο JW Marriott, στην περιοχή Σογκούτοζου, σε μικρή απόσταση από το Προεδρικό Συγκρότημα του Μπεστέπε και την αμερικανική πρεσβεία.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το ξενοδοχείο έχει κλείσει για τους υπόλοιπους πελάτες και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον Τραμπ, τη συνοδεία και το αμερικανικό προσωπικό ασφαλείας. Η προεδρική σουίτα έχει έκταση περίπου 190 τετραγωνικών μέτρων, με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο, καθιστικό και χώρο εργασίας. Τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι διαθέτει αλεξίσφαιρα τζάμια και ενισχυμένους τοίχους, σχεδιασμένους να αντέχουν σε εκρήξεις — τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το ξενοδοχείο ή την αμερικανική πλευρά.

Η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο έχει γεμίσει με μεταλλικά οδοφράγματα, σημεία ελέγχου και συστήματα ακτίνων Χ. Εκτός από την τουρκική αστυνομία και τις ειδικές δυνάμεις, στο εσωτερικό και στην περίμετρο επιχειρούν στελέχη της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας, με τα τουρκικά μέσα να χρησιμοποιούν τη φράση «δεν αφήνουν ούτε πουλί να πετάξει».

Το «Θηρίο» έφτασε πρώτο – Το Marine One μεταφέρεται σε τμήματα

Πριν ακόμη προσγειωθεί ο Τραμπ, στην Άγκυρα μεταφέρθηκαν οχήματα της προεδρικής αυτοκινητοπομπής. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η βαριά θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, γνωστή ως «The Beast» – «Το Θηρίο», η οποία καταγράφηκε από πολίτες να κινείται στην πρωτεύουσα και, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ακόμη και να σταματά σε πρατήριο καυσίμων.

Ανάλογη επιχείρηση έχει οργανωθεί για το προεδρικό ελικόπτερο Marine One. Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι μεταφέρεται με στρατιωτικό μεταγωγικό σε αποσυναρμολογημένη μορφή και θα συναρμολογηθεί από αμερικανικά τεχνικά συνεργεία στην Άγκυρα, πριν τεθεί στη διάθεση του προέδρου.

Η μεταφορά της λιμουζίνας, του ελικοπτέρου, του εξοπλισμού επικοινωνιών και των συστημάτων ασφαλείας δείχνει ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την επίσκεψη όχι ως απλή συμμετοχή σε μια πολυμερή σύνοδο, αλλά ως πλήρη προεδρική αποστολή υψηλού κινδύνου.

Περισσότεροι από 56.000 άνδρες ασφαλείας στην Άγκυρα

Το μέγεθος της αμερικανικής κινητοποίησης είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής επιχείρησης. Οι τουρκικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι θα αναπτυχθούν 48.841 αστυνομικοί και 7.447 στελέχη της χωροφυλακής, συνολικά 56.288 άτομα. Επιπλέον, 639 ειδικοί θα πραγματοποιούν εικοσιτετράωρες «εικονικές περιπολίες» για τον εντοπισμό κυβερνοεπιθέσεων, απειλών και ύποπτης δραστηριότητας στα κοινωνικά δίκτυα.

Στη Σύνοδο αναμένονται εκπρόσωποι από τα 32 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εννέα προσκεκλημένες χώρες, δεκάδες διεθνείς οργανισμοί και σχεδόν 100 υπουργοί. Οι τουρκικές αρχές υπολογίζουν ότι μπορεί να βρεθούν στην πρωτεύουσα έως 52 ηγέτες και επικεφαλής αντιπροσωπειών.

Για τις αφίξεις έχουν ενεργοποιηθεί τρία αεροδρόμια, ενώ ειδικά σχέδια έχουν καταρτιστεί για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών, χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και κυβερνοεπιθέσεων.

Δρόμοι, σκούτερ και μηχανές εκτός των «κόκκινων ζωνών»

Από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου εφαρμόζονται εκτεταμένοι περιορισμοί στην κυκλοφορία, σε διαδρομές που συνδέουν τα αεροδρόμια με το Μπεστέπε, τα ξενοδοχεία και τις εγκαταστάσεις της Συνόδου.

Η Νομαρχία της Άγκυρας έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία ηλεκτρικών σκούτερ και διανομέων με μοτοσικλέτες γύρω από το Προεδρικό Συγκρότημα και από περισσότερα από δέκα ξενοδοχεία στα οποία θα διαμείνουν οι αποστολές. Παράλληλα, έχουν απομακρυνθεί σταθμευμένα οχήματα, τροχόσπιτα και εμπορευματοκιβώτια από τους δρόμους διέλευσης των ηγετών.

Στο τουρκικό παρασκήνιο, η επιχείρηση παρουσιάζεται και ως δοκιμασία κύρους για το κράτος και την κυβέρνηση: η Άγκυρα θέλει να δείξει ότι μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες ηγέτες και να ελέγξει απόλυτα μια διοργάνωση με πρωτοφανείς απαιτήσεις ασφαλείας.

Το πρόγραμμα του Τραμπ και η συμβολική απουσία του Ανίτκαμπιρ

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει την Τρίτη 7 Ιουλίου και να γίνει δεκτός με επίσημη τελετή από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση, διευρυμένες συνομιλίες και, σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία, κοινή συνέντευξη Τύπου. Το ίδιο βράδυ ο Ερντογάν και η Εμινέ Ερντογάν θα παραθέσουν επίσημο δείπνο στους ηγέτες και στις συζύγους τους.

Την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στην οικογενειακή φωτογραφία και στην κύρια συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Έχει επίσης προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, πριν παραχωρήσει δική του συνέντευξη Τύπου και αναχωρήσει από την Τουρκία.

Ένα μικρό, αλλά πολιτικά φορτισμένο, παρασκήνιο αφορά το Ανίτκαμπιρ. Αρχικά, τουρκικά μέσα μετέδιδαν ότι ο Τραμπ θα άρχιζε την επίσκεψή του από το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Στο νεότερο πρόγραμμα που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος, όμως, δεν υπάρχει σχετική στάση. Δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την αλλαγή ή την αρχική αντικρουόμενη πληροφόρηση.