Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Λίγο πριν από τις 17:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 59 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα.

Παράλληλα, αναμένεται να συνδράμουν στην επιχείρηση και εναέρια μέσα, ανάλογα με την εξέλιξη του μετώπου και τις επικρατούσες συνθήκες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι κάτοικοι της Αγίας Ελένης παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νεότερες οδηγίες από την Πολιτική Προστασία.