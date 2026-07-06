Αιχμές κατά του Νικόλα Φαραντούρη άφησε ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, με αφορμή την απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Κατρίνης, ερωτηθείς σχετικά στο ERTNews, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος θα είχε επιλέξει διαφορετικά, προκειμένου να αποφύγει πολιτικές εντυπώσεις και κριτική.

«Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η απόσπαση της Θεοδώρας Αϊβάζογλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση, κυρίως λόγω της οικογενειακής της σχέσης με τον Νικόλα Φαραντούρη.

Ο ίδιος ο ευρωβουλευτής απέρριψε τις αιχμές περί ευνοϊκής μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή έγινε με βάση τα προβλεπόμενα προσόντα και τις νόμιμες διαδικασίες.

Η απάντηση Φαραντούρη

Σε δήλωσή του, ο Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε ότι η σύζυγός του «επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών των συναρμόδιων υπουργείων».

Όπως πρόσθεσε, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε κανονικά, ενώ υποστήριξε ότι η απόφαση αναρτήθηκε και στη «Διαύγεια».

«Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε αντίθεση με όσα αναληθώς γράφονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πολιτική απόσταση από τον Κατρίνη

Η τοποθέτηση του Μιχάλη Κατρίνη δείχνει ότι, ανεξάρτητα από το αν η διαδικασία ήταν τυπικά νόμιμη, το ζήτημα έχει και σαφή πολιτική διάσταση.

Με τη φράση «στη θέση του δεν θα το έκανα», ο βουλευτής Ηλείας εστίασε κυρίως στην ανάγκη αποφυγής εντυπώσεων, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι δημόσια πρόσωπα οφείλουν να προστατεύουν τόσο την προσωπική τους εικόνα όσο και την παράταξη στην οποία ανήκουν.