Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια, όταν άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, απαίτησε από την υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα του ταμείου.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 22:45, σε επιχείρηση επί της οδού Πέτρου Ράλλη 456.

Μπήκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά και έβγαλε πιστόλι

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης διακρίνεται να εισέρχεται στο ζαχαροπλαστείο ντυμένος στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Αφού πλησίασε το ταμείο, φέρεται να έβγαλε από τσαντάκι ένα πιστόλι και να απείλησε την υπάλληλο, ζητώντας της να του παραδώσει τις εισπράξεις.

Τον απώθησε με τη σφουγγαρίστρα

Η εργαζόμενη φαίνεται πως αντέδρασε άμεσα. Ενδεχομένως θεωρώντας ότι το όπλο δεν ήταν πραγματικό, χρησιμοποίησε τη σφουγγαρίστρα που κρατούσε και προσπάθησε να απωθήσει τον άνδρα.

Παρά την αντίδρασή της, ο δράστης κατάφερε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να αρπάξει μέρος των χρημάτων από το ταμείο και να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Έρευνα της Αστυνομίας

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της γύρω περιοχής, καθώς και το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, διερευνάται αν το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης ήταν πραγματικό ή απομίμηση.