Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η υπόθεση των υποκλοπών και του λογισμικού Predator, μετά την προσφυγή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά απάντησαν με αιχμηρό τρόπο στις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, εκφράζοντας απορία για την αναφορά του στη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές του 2023.

«Τι σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση;»

Το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν τυχαία, καθώς –όπως σημειώνει– η προσφυγή στον Άρειο Πάγο αφορά αποκλειστικά τη διερεύνηση της παγίδευσης του τηλεφώνου του μέσω του Predator και όχι τη συμμετοχή του στη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; “το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία”. Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;», αναφέρουν σε σχόλο τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τα όσα είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης.

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης

Η αντίδραση της πλευράς Σαμαρά ήρθε μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (6/7), όπου ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την υπόθεση, ανέφερε ότι από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, οι απαντήσεις θα δοθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παράλληλα, επισήμανε ότι για την ουσία της υπόθεσης υπάρχουν ήδη σχετικές δικαστικές αποφάσεις και σημείωσε ότι δεν γνωρίζει να υπήρξε επικοινωνία του Αντώνη Σαμαρά με την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023, αναφορά που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των συνεργατών του.