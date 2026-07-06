Η πίστη στις θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να προκαλέσει μια «σημαντική κατάρρευση» στις ερωτικές σχέσεις, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εμμονή με θεωρίες όπως το QAnon, η θεωρία της επίπεδης Γης και η παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια κατά της Covid-19 μπορεί να μεταβάλει ριζικά τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, με σοβαρές συνέπειες για τον σύντροφό του και την οικογενειακή ζωή.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι σύντροφοι όσων υιοθετούν τέτοιες θεωρίες συχνά βιώνουν έντονο άγχος, στρες, αϋπνία και κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις στα όρια της κατάρρευσης, επηρεάζοντας ολόκληρη την οικογένεια.

Οι σύντροφοι ένιωθαν ότι είχαν απέναντί τους «έναν διαφορετικό άνθρωπο»

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The British Journal of Social Psychology, βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 17 νυν και πρώην συντρόφους ατόμων που πίστευαν στη θεωρία συνωμοσίας QAnon.

Η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει ότι ο κόσμος ελέγχεται μυστικά από ένα «βαθύ κράτος», το οποίο αποτελείται από σατανιστές που κακοποιούν σεξουαλικά παιδιά.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι σύντροφοί τους απορροφήθηκαν πλήρως από τη θεωρία συνωμοσίας και έμοιαζαν πλέον με «έναν διαφορετικό άνθρωπο». Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, περιέγραψαν την πλήρη βύθιση στις θεωρίες συνωμοσίας ως τον «θάνατο» του ανθρώπου που κάποτε γνώριζαν.

Η εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας αλλάζει τη συμπεριφορά

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, οι αρνητικές συνέπειες της έντονης πίστης στις θεωρίες συνωμοσίας είναι ήδη καλά τεκμηριωμένες. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι εγκλωβίζονται στην παραπληροφόρηση απομακρύνονται σταδιακά από φίλους και συγγενείς, ενώ απομονώνονται ολοένα περισσότερο από την κοινωνία.

Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζονται σημαντικά πιο πιθανό να δικαιολογούν πολιτική και διαπροσωπική βία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί προηγούμενη μελέτη, σύμφωνα με την οποία όσοι πίστευαν ότι οι κεραίες 5G εγκαθίσταντο για να διαδώσουν τον κορωνοϊό ήταν πιθανότερο να θεωρούν δικαιολογημένη τη χρήση βίας εναντίον των τεχνικών που τις εγκαθιστούσαν.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι οι επιπτώσεις αυτές επεκτείνονται και στην προσωπική ζωή των ανθρώπων, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις ερωτικές τους σχέσεις.

Οι συνεχείς συγκρούσεις και η αλλαγή προσωπικότητας

Αρχικά, οι σύντροφοι που δεν συμμερίζονταν τις θεωρίες συνωμοσίας προσπαθούσαν να πείσουν τους συζύγους ή τις συζύγους τους με επιχειρήματα βασισμένα σε γεγονότα και λογική. Ωστόσο, όπως ανέφεραν οι συμμετέχοντες, γρήγορα διαπίστωσαν ότι οι προσπάθειες αυτές ήταν μάταιες, καθώς οι συζητήσεις μετατρέπονταν σε έντονες προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Πολλοί δήλωσαν ότι οι σύντροφοί τους τούς χαρακτήριζαν «πλυμένους εγκεφάλους», «πρόβατα» και ακόμη και «εχθρούς».

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που είχαν υιοθετήσει τις θεωρίες συνωμοσίας είχαν γίνει σχεδόν αγνώριστοι. Αφιέρωναν σχεδόν όλο τον χρόνο τους στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για τη θεωρία που υποστήριζαν και μιλούσαν ασταμάτητα γι’ αυτήν σε κάθε ευκαιρία.

Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν ότι οι σύντροφοί τους έγιναν οξύθυμοι, ανήσυχοι, σκληροί, επιθετικοί και γεμάτοι μίσος. Ένας από αυτούς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μετατράπηκε σε έναν πολύ θυμωμένο, καταθλιπτικό και δυστυχισμένο άνθρωπο, που ξεσπούσε στους γύρω του».

Σε ακραίες περιπτώσεις, η συμπεριφορά εξελίχθηκε σε κακοποιητική και επικίνδυνη. Ένας συμμετέχων κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό του όταν εκείνος έμαθε πως είχε εμβολιαστεί κατά της Covid-19.

Άγχος, κοινωνική απομόνωση και επιπτώσεις στα παιδιά

Οι ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες για τους συντρόφους ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Ένας συμμετέχων ανέφερε ότι ήδη αντιμετώπιζε άγχος, όμως οι συνεχείς εκρήξεις του συντρόφου του γύρω από τις θεωρίες συνωμοσίας επιδείνωσαν σημαντικά την κατάστασή του, οδηγώντας τον ακόμη και σε αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, καθώς δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

Άλλος συμμετέχων περιέγραψε ότι, όταν ο σύντροφός του ήταν απόλυτα βέβαιος για όσα υποστήριζε, άρχιζε ακόμη και ο ίδιος να αμφισβητεί την πραγματικότητα και να αναρωτιέται μήπως ήταν εκείνος ο παράλογος.

Σύμφωνα με την Daily Mail αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι απομονώθηκαν κοινωνικά, ενώ ένιωθαν έντονο κοινωνικό στίγμα εξαιτίας της εμμονής του συντρόφου τους με τις θεωρίες συνωμοσίας.

Πολλοί επέλεξαν τον χωρισμό

Αφού προσπάθησαν να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των συντρόφων τους, τόσο μέσω μελέτης των θεωριών συνωμοσίας όσο και με τη βοήθεια θεραπείας, πολλοί από τους συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση ήταν ο χωρισμός.

Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη για τα ζευγάρια με παιδιά, καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη, οι σύντροφοι που πίστευαν στις θεωρίες συνωμοσίας προσπαθούσαν συχνά να μεταδώσουν τις ίδιες απόψεις και στα παιδιά τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παιδιά συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις ή γνώριζαν πρόσωπα που προωθούσαν θεωρίες συνωμοσίας μέσω του διαδικτύου, ενώ άλλοι γονείς αρνούνταν να τους παρέχουν απαραίτητη ιατρική φροντίδα ή εμβολιασμούς.

Μερικοί γονείς δήλωσαν ότι φοβούνταν ακόμη και να αφήσουν τα παιδιά μόνα με τον πρώην σύντροφό τους, ανησυχώντας ότι η παράλογη συμπεριφορά του θα μπορούσε να τα θέσει σε κίνδυνο. Μία μητέρα ανέφερε ότι δίσταζε να αφήσει την κόρη της για μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί με τον πατέρα της, φοβούμενη πως, αν προέκυπτε κάποιο επείγον ιατρικό περιστατικό, εκείνος ίσως να μην της παρείχε την απαραίτητη φροντίδα ή να μην την πήγαινε στο νοσοκομείο.

Παρά τις δύσκολες αποφάσεις, όσοι κατάφεραν τελικά να απομακρυνθούν από αυτές τις σχέσεις περιέγραψαν ένα κοινό συναίσθημα: την ανακούφιση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας συμμετέχων, ένιωθε λύπη για το τέλος της σχέσης, αλλά μετά από περισσότερο από έναν χρόνο που χαρακτήρισε «κόλαση», βρήκε ξανά την ψυχική του ηρεμία.