Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 14:00 σε δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο και με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικοπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή, αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4). Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.