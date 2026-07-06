Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζε ζήτησε σήμερα συγγνώμη έπειτα από ένα χοντροκομμένο σχόλιο που έκανε για την τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ σε συνέντευξη που έδωσε σε ένα κωμικό podcast, προκαλώντας την οργή ομάδων υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών και βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Η παρουσιάστρια Νίκι Όσμπορν ρώτησε τον Αλμπάνεζε ποια από τρεις διάσημες Αυστραλέζες θα παντρευόταν, θα έβγαινε ραντεβού ή θα γ…

Ο Αλμπάνεζε αρχικά αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας ότι παντρεύτηκε πρόσφατα, αλλά η Όσμπορν επέμενε, ρωτώντας ποια θα επέλεγε αν ο γάμος του διαλυόταν, και ο Αλμπάνεζε απάντησε: «Κάιλι, προφανώς».

«Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα την γ… και θα έβγαινες ραντεβού μαζί της;» ρώτησε η Όσμπορν.

«Όλα τα παραπάνω», απάντησε ο πρωθυπουργός.

Ο Αλμπάνεζε επικρίθηκε από βουλευτές της αντιπολίτευσης, με τη γερουσιαστή Σάρα Χέντερσον να λέει ότι τα σχόλια ήταν «ασεβή προς τις γυναίκες, ντροπιαστικά για τους Αυστραλούς και εξευτελίζουν το αξίωμα του πρωθυπουργού».

«Ζητώ απερίφραστα συγγνώμη για τα σχόλια», δήλωσε ο Αλμπάνεζε σε ανακοίνωσή του αργότερα σήμερα. Ένας εκπρόσωπος της Μινόγκ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Αυστραλία φημίζεται για την κουλτούρα της με εκφράσεις της καθομιλουμένης και πολιτικοί στη χώρα συχνά ερωτώνται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για θέματα όπως η ποπ κουλτούρα και ο αθλητισμός.