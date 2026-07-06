Ο Ρίτσαρντ Γκιρ δημοσίευσε μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μαζί με την τρίτη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα, και τους δύο γιους τους. Η οικογένεια απόλαυσε μια βόλτα με σκάφος στη Νέα Υόρκη, περνώντας μπροστά από το Άγαλμα της Ελευθερίας, με αφορμή τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου.

Ο διάσημος ηθοποιός θα γίνει 77 ετών τον επόμενο μήνα και έχει διαφορά ηλικίας 34 ετών από την Αλεχάντρα, την οποία παντρεύτηκε πριν από οκτώ χρόνια.

Το ζευγάρι, όπως αναφέρει η Daily Mail, γιόρτασε την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ μαζί με τους γιους του, τον επτάχρονο Αλεξάντερ και τον εξάχρονο Τζέιμς, κάνοντας πικνίκ σε μια παραλία. Αργότερα, ο Ρίτσαρντ και η Αλεχάντρα κατέγραψαν σε βίντεο τα παιδιά τους να παρακολουθούν τα πυροτεχνήματα.

Richard Gere, 76, and wife Alejandra, 43, share rare family snap during Fourth of July celebration https://t.co/NuBJ7l7siL — Daily Mail (@DailyMail) July 6, 2026

«Νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για μια ζωή χτισμένη ανάμεσα σε δύο χώρες, δύο πολιτισμούς και τόσους ανθρώπους που αγαπάμε», έγραψε η Αλεχάντρα Σίλβα στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης στο Instagram.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το ζευγάρι, που βρίσκεται μαζί στην ηγεσία του ιδρύματος Γκιρ, έκανε έναν περίπατο στη φύση. «Για μένα, τα καλύτερα Σαββατοκύριακα δεν χρειάζονται μεγάλα σχέδια», έγραψε η Αλεχάντρα.

«Χρειάζονται μόνο ποιοτικό χρόνο, φύση, συζητήσεις χωρίς βιασύνη και τη χαρά να φτάνεις στο τέλος της διαδρομής μαζί με τον άνθρωπο που αγαπάς περισσότερο. Γιατί, τελικά, ο πραγματικός προορισμός είναι πάντα οι άνθρωποι που αγαπάμε». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη σύνδεση, την οικογένεια, τη φιλία και όλα όσα μας θυμίζουν ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ένας τόπος, αλλά και οι άνθρωποι που κουβαλάμε στην καρδιά μας. Χρόνια πολλά για την 4η Ιουλίου στην οικογένεια και στους φίλους μας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Αλεχάντρα έχει ακόμη έναν γιο, τον 11χρονο Άλμπερτ, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Γκόβιντ Φρίντλαντ, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2015.

Η Αλεχάντρα είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τον Ρίτσαρντ Γκιρ το 2004. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά το 2014 στο ξενοδοχείο της οικογένειάς της στο Ποζιτάνο της Ιταλίας και στη συνέχεια ξεκίνησαν τη σχέση τους.

Ο ηθοποιός τη μύησε στον διαλογισμό, ενώ σήμερα το ζευγάρι αξιοποιεί τις αρχές του θιβετιανού βουδισμού, προκειμένου να αντιμετωπίζει με περισσότερη υπομονή τις δυσκολίες της ανατροφής των παιδιών. «Είναι μια απίστευτη μητέρα. Παρακολουθώντας την, έχω μάθει κι εγώ να γίνομαι καλύτερος πατέρας», είχε δηλώσει ο Ρίτσαρντ Γκιρ στο περιοδικό «Hello!» τον περασμένο Νοέμβριο.

Όπως εξήγησε, η Αλεχάντρα καταφέρνει να διατηρεί την ψυχραιμία της ακόμη και στις δύσκολες στιγμές με τα παιδιά. «Είναι πολύ καλή στο να λέει: “Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχω θυμώσει πολύ, αλλά θα πάρω μια βαθιά ανάσα και θα το συζητήσουμε. Τι συμβαίνει; Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι”», ανέφερε. Η Αλεχάντρα πρόσθεσε ότι η υπομονή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικογενειακή τους ζωή, ενώ θεωρεί σημαντικό να γνωρίσουν τα παιδιά τους τον βουδισμό και τις αξίες του.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχει ακόμη έναν μεγαλύτερο γιο, τον 26χρονο Χόμερ, τον οποίο απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη δεύτερη σύζυγό του, την ηθοποιό και πρώην «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» Κάρεϊ Λόουελ. Το ζευγάρι χώρισε το 2013 και το διαζύγιό του ολοκληρώθηκε το 2016.

Ο ηθοποιός αστειεύτηκε πρόσφατα ότι μπορεί πλέον να αποσυρθεί, αφού «παρέδωσε τη σκυτάλη» στον γιο του. Ο Χόμερ ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα για την ταινία «White Lies» του Όλιβερ Στόουν. «Είναι πραγματικά πολύ καλός. Μοιάζει να γνωρίζει από ένστικτο τι πρέπει να κάνει», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ στο περιοδικό «People» στις 9 Ιουνίου.

«Διαχειρίζεται, επίσης, πολύ καλά όσα συμβαίνουν γύρω του. Είναι καλό παιδί και ένας πολύ αξιόλογος νέος άνθρωπος. Καταλαβαίνει τις δυσκολίες της δουλειάς, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Δεν μπορούν όλοι να λειτουργήσουν σε αυτόν τον χώρο, αλλά πιστεύω ότι εκείνος μπορεί να τα καταφέρει», συμπλήρωσε.

Ο Χόμερ θα εμφανιστεί στη συνέχεια στον ρόλο του μυστηριώδους μαθητή Ρόμπερτ Μάλορι στη σειρά δέκα επεισοδίων του Ράιαν Μέρφι, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Shards» του Μπρετ Ίστον Έλις και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου στις πλατφόρμες FX και Hulu.

Πρόκειται για ένα θρίλερ με θέμα έναν κατά συρροή δολοφόνο, το οποίο διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες του 1981. Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Ίγκμπι Ρίγκνεϊ, Γουές Μπέντλεϊ, Κάια Γκέρμπερ και Έβαν Ρέιτσελ Γουντ.

Όσο για τον Ρίτσαρντ Γκιρ, στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνονται η σειρά οκτώ επεισοδίων «The Off Weeks» για το Apple TV, το ρομαντικό δράμα «Asymmetry» του Έντουαρντ Ζουίκ και το θρίλερ επιβίωσης «Left Seat» του Μπεν Γιάνγκερ.

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός είναι γνωστός για τις συμμετοχές του στις ταινίες «Επάγγελμα: Ζιγκολό», «Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν», «The Cotton Club», «Pretty Woman», «Φόβος Ενστίκτου», «Σικάγο» και «I’m Not There».