Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ραντ Γκέρμπερ ανήκουν σε εκείνα τα ζευγάρια του Χόλιγουντ που κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από υπερβολές, σκάνδαλα και περιττή έκθεση. Εκείνη υπήρξε ένα από τα πιο εμβληματικά supermodels των ’90s, εκείνος επιχειρηματίας με έντονη παρουσία στον χώρο της εστίασης και των ποτών. Μαζί, όμως, δημιούργησαν κάτι πολύ πιο σταθερό από μια λαμπερή δημόσια εικόνα: έναν γάμο που μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η ιστορία τους δεν ξεκίνησε με έναν κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά με μια γνωριμία που εξελίχθηκε πρώτα σε φιλία. Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ραντ Γκέρμπερ συναντήθηκαν τη δεκαετία του ’90 στον γάμο του ατζέντη της, σε μια περίοδο που εκείνη ήταν ακόμη μαζί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και εκείνος βρισκόταν επίσης σε σχέση. Χωρίς να υπάρξει τότε ερωτική συνέχεια, οι δυο τους κράτησαν επαφή ως φίλοι, μέχρι που μετά τον χωρισμό της Κρόφορντ από τον Γκιρ η σχέση τους πήρε άλλη τροπή.

Μετά το τέλος του γάμου της με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, η Σίντι Κρόφορντ ήρθε πιο κοντά με τον Ραντ Γκέρμπερ. Η φιλία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε σχέση, χωρίς βιασύνη και χωρίς την ανάγκη να αποδείξουν κάτι δημόσια. Αυτό, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί η ίδια σε συνεντεύξεις της, ήταν και ένα από τα μυστικά της επιτυχίας τους: πριν γίνουν ζευγάρι, είχαν μάθει να επικοινωνούν ως φίλοι.

Το 1998 παντρεύτηκαν σε μια ρομαντική τελετή στις Μπαχάμες, μακριά από την υπερβολική λάμψη που θα περίμενε κανείς από ένα από τα διασημότερα μοντέλα του κόσμου. Ο γάμος τους έγινε στην παραλία, με τη Σίντι Κρόφορντ να επιλέγει μια πιο φυσική και ανεπιτήδευτη αισθητική, ταιριαστή με την εικόνα που ήθελε να έχει εκείνη η ημέρα: προσωπική, ζεστή και αληθινή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό των δύο παιδιών τους, του Πρίσλεϊ και της Κάια Γκέρμπερ. Και τα δύο παιδιά ακολούθησαν, με τον δικό τους τρόπο, τα βήματα της μητέρας τους στον χώρο της μόδας, με την Κάια να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της γενιάς της.

«Ο σύζυγός μου είναι κάθετα αντίθετος στο να κάνω λίφτινγκ, με προτιμά χωρίς μακιγιάζ»

Πρόσφατα, η Σίντι Κρόφορντ μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός της τη βλέπει σήμερα, καθώς ο χρόνος περνά. Όπως ανέφερε στο podcast «Gloss Angeles», ο Ραντ Γκέρμπερ είναι αντίθετος με την ιδέα ενός λίφτινγκ και προτιμά τη φυσική της εμφάνιση χωρίς μακιγιάζ. Η ίδια εξήγησε πως νιώθει τυχερή που έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που τη στηρίζει όπως είναι, χωρίς να την πιέζει να κυνηγήσει μια αψεγάδιαστη εικόνα.

Ο γάμος της στις Μπαχάμες με λευκό φόρεμα Galliano

Η Σίντι Κροφορντ και ο Ραντ Γκέρμπερ είναι παντρεμένοι εδώ και 28 χρόνια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1998 στις Μπαχάμες και η Σίντι Κρόφορντ είχε φορέσει ένα λευκό φόρεμα του σχεδιαστή John Galliano για την παραθαλάσσια τελετή. «Κανείς δεν ήξερε πως σκοπεύαμε να παντρευτούμε, οπότε δεν ήθελα να πάω να ψωνίσω νυφικό,επειδή, μόλις κάνεις κάτι τέτοιο, τελείωσε, ο κόσμος ξέρει ότι παντρεύεσαι», έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της.

Στις 29 Μαΐου, η Σίντι Κρόφορντ γιόρτασε την επέτειο του γάμου τους με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το τότε και το σήμερα. Με λίγες λέξεις, εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τον άνδρα με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της εδώ και 28 χρόνια. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Από αυτό… σε αυτό, μέσα σε μια στιγμή. Γιορτάζοντας 28 υπέροχα χρόνια με τον @randegerber. Τι προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου. Σ’ αγαπώ!».

Η ιστορία της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ δεν είναι μόνο ένα χολιγουντιανό love story. Είναι μια σχέση που άντεξε επειδή χτίστηκε πάνω στη φιλία, στην αποδοχή και στον σεβασμό.

Ο γάμος της Σίντι Κρόφορντ με τον Ρίτσαρντ Γκιρ

Πριν γνωρίσει τη σταθερότητα στο πλευρό του Ραντ Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ είχε ζήσει έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους των ’90s. Το 1991 σε ηλικία 25 ετών παντρεύτηκε τον τότε 42χρονο, Ρίτσαρντ Γκιρ, στο Λας Βέγκας, σε μια αυθόρμητη τελετή που απασχόλησε έντονα τα media της εποχής.

Η σχέση τους έμοιαζε τότε να έχει όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου χολιγουντιανού ειδυλλίου: λάμψη, δημοσιότητα και δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στο απόγειο της αναγνωρισιμότητάς τους. Πίσω όμως από την εικόνα του λαμπερού ζευγαριού, η Κρόφορντ έχει παραδεχτεί χρόνια αργότερα πως, όταν άρχισε να βγαίνει με τον Ρίτσαρντ Γκιρ το 1988, προσπάθησε να προσαρμόσει τον εαυτό της και τα ενδιαφέροντά της στον δικό του κόσμο. Με τον καιρό, οι διαφορές τους έγιναν πιο εμφανείς και ο γάμος τους ολοκληρώθηκε το 1995.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Με τα χρόνια, η ίδια μίλησε για εκείνη την περίοδο με μεγαλύτερη ωριμότητα, αναγνωρίζοντας πως ο γάμος της με τον Ρίτσαρντ Γκιρ υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της, αλλά όχι αυτό που θα καθόριζε την προσωπική της πορεία. Η σχέση με τον Ραντ Γκέρμπερ ήρθε αργότερα για να της δώσει κάτι διαφορετικό: ηρεμία, σταθερότητα και δύο παιδιά που παραμένουν μέχρι σήμερα στο κέντρο της ζωής της.