Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (6/7) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην κατοικία του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά, στο διαμέρισμα Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της δολοφονίας της 11χρονης Λιαννάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, τις οποίες επιβεβαιώνει και το BFMTV, περίπου 100 χωροφύλακες συμμετέχουν στις έρευνες, με στόχο τη συλλογή νέων στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως σε μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη γαλλική κοινή γνώμη τους τελευταίους μήνες.

Η εξαφάνιση και ο τραγικός επίλογος

Η 11χρονη Λιαννά είχε εξαφανιστεί στα τέλη Μαΐου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Η σορός της εντοπίστηκε στις 4 Ιουνίου μέσα σε εγκαταλελειμμένο αγροτικό σιλό στην κοινότητα Πουϊκασκιέ, στην περιοχή Ζερ.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, ενώ δημόσια συζήτηση άνοιξε και γύρω από πιθανές δυσλειτουργίες των αρμόδιων υπηρεσιών και της δικαιοσύνης κατά τη διαχείριση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η νεκροψία κατέδειξε ότι το κορίτσι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι γενετικό υλικό (DNA) του 41χρονου βασικού υπόπτου εντοπίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματος της ανήλικης, καθώς και στα ρούχα της, στοιχείο που αποτελεί βασικό εύρημα της δικογραφίας.

Παράλληλα, οι ιατροδικαστές κατέγραψαν πολλαπλούς μώλωπες στη σορό, με πιο έντονο εκείνον στον αριστερό κρόταφο, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα, το παιδί είχε φιμωθεί με κολλητική ταινία. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει στην ακριβή αιτία θανάτου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται και η τελική ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στη φυλακή ο 41χρονος – Διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής

Ο Ζερόμ Μπαρελά συνελήφθη λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της 11χρονης και αρχικά τέθηκε υπό έρευνα με κατηγορίες που αφορούν απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον της ανακρίτριας επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής, αρνούμενος να απαντήσει στις ερωτήσεις των αρχών. Σήμερα κρατείται σε καθεστώς απομόνωσης στις φυλακές του Μον-ντε-Μαρσάν. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το μέτρο εφαρμόζεται τόσο για την προστασία του από πιθανές επιθέσεις άλλων κρατουμένων όσο και για τη συνεχή παρακολούθηση της ψυχολογικής του κατάστασης, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενδεχόμενο αυτοτραυματισμό ή απόπειρα αυτοκτονίας.