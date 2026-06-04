Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γαλλία στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά, καθώς σορός εντοπίστηκε στον νομό Ζερ, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης που αγνοείται από την περασμένη Παρασκευή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας της σορού. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, απαιτούνται συμπληρωματικές αναλύσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για την 11χρονη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στην περιοχή Φλεράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Η σορός φέρεται να βρέθηκε περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το σημείο όπου η Λιανά είχε θεαθεί για τελευταία φορά.

Τελευταία φορά έξω από το σχολείο της

Η 11χρονη είχε θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, περίπου στις 15:05 τοπική ώρα, κοντά στο σχολείο της στη Φλεράνς. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδώσει γαλλικά μέσα, η ανήλικη φέρεται να μπήκε σε όχημα 41χρονου άνδρα, τον οποίο γνώριζε η οικογένεια.

Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα, όταν η 11χρονη δεν επέστρεψε στο σπίτι της. Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις γαλλικές αρχές, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της χωροφυλακής, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drones και ομάδων που ερεύνησαν χερσαίες και υδάτινες περιοχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ένας 41χρονος άνδρας, ο Jérôme B., ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Ο άνδρας έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση και κατηγορείται για απαγωγή και κατακράτηση ανήλικης κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο 41χρονος γνώριζε την ανήλικη, καθώς είναι πατέρας φίλης της. Φέρεται να υποστήριξε ότι πήρε τη Λιανά με το αυτοκίνητό του και την άφησε στην πισίνα της περιοχής, ύστερα από δικό της αίτημα.

Η εκδοχή αυτή, όμως, κρίθηκε ασυνεπής από τις αρχές, με αποτέλεσμα η έρευνα να στραφεί ακόμη πιο έντονα πάνω του.

Βρέθηκε σορός – Δεν έχει γίνει ταυτοποίηση

Η νέα εξέλιξη με τον εντοπισμό σορού έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία, όμως οι αρχές παραμένουν προσεκτικές. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ότι η σορός ανήκει στη 11χρονη Λιανά.

Οι αναλύσεις που θα ακολουθήσουν αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα και, εφόσον επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, για τις συνθήκες θανάτου.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, οι γαλλικές αρχές κρατούν χαμηλούς τόνους, ενώ η οικογένεια της ανήλικης βρίσκεται σε κατάσταση αγωνίας.