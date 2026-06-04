Σε υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη γαλλική κοινή γνώμη εξελίσσεται η εξαφάνιση της 11χρονης Λιανά, η οποία αγνοείται από τις 29 Μαΐου. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί το παιδί, ενώ οι αποκαλύψεις γύρω από τον βασικό ύποπτο προσδίδουν ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση.

Η ανήλικη εθεάθη για τελευταία φορά να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του πατέρα μιας φίλης της. Πρόκειται για τον 41χρονο, Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος έχει πλέον συλληφθεί και κατηγορείται για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές εξαιτίας προηγούμενων σοβαρών καταγγελιών, ανάμεσά τους και υποθέσεις που αφορούσαν τον βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών, φίλων της κόρης του.

Οι Αρχές συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες για τον εντοπισμό της Λιανά, με τη συμμετοχή εκατοντάδων αστυνομικών και εθελοντών. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της, ενώ εξετάζονται αντικείμενα και ίχνη που βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Η υπόθεση προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς ο ύποπτος γνώριζε προσωπικά την οικογένεια της 11χρονης και, ως πατέρας φίλης της, είχε πρόσβαση στο παιδί. Οι γαλλικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι υπήρχαν προηγούμενες επαφές μεταξύ τους και ότι η σύνδεσή του με το οικογενειακό περιβάλλον της Λιανά ήταν γνωστή.

Παράλληλα, δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο 41χρονος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών και για παλαιότερες ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες που αφορούν ανήλικους, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρξε έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων.

Μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης χωρίς αποτέλεσμα

Η κινητοποίηση για τον εντοπισμό της Λιανά ξεκίνησε αμέσως μετά την εξαφάνισή της στις 29 Μαΐου. Στις 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή περίπου 280 ατόμων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε μεγαλύτερη γεωγραφική ακτίνα, ενώ έχει ήδη κινηθεί επίσημη δικαστική διαδικασία, με ανακριτή να αναλαμβάνει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Ζερόμ Μπαρελά οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και κρίθηκε προφυλακιστέος. Σύμφωνα με την εισαγγελία, δεν προχώρησε σε απολογία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Οι ερευνητικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία που ενδέχεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι μαρτυρίες που προκαλούν νέα ερωτήματα

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η Λιανά είχε βρεθεί στο παρελθόν στο σπίτι του υπόπτου στο πλαίσιο παιδικού sleepover. Ύστερα από εκείνη την επίσκεψη, η οικογένεια της 11χρονης φέρεται να διέκοψε κάθε επαφή μαζί του, εκφράζοντας ανησυχίες για τη συμπεριφορά του.

Η μητέρα της ανήλικης περιέγραψε χαρακτηριστικά:

«Μου είπε ότι τη γαργαλούσε. (…) Της είπα ότι δεν ήθελα πλέον ούτε να του μιλάει ούτε να τον βλέπει».

Την ίδια στιγμή, ο 41χρονος είχε απομακρυνθεί από σχολικό περιβάλλον έπειτα από καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μαθήτρια, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές λόγω πιεστικών μηνυμάτων μέσω των social media.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, υπάρχουν επίσης σοβαρές καταγγελίες που κατατέθηκαν το 2025 και εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Δικαστικές πηγές επιβεβαίωσαν στο AFP ότι ο άνδρας ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές λόγω καταγγελίας για βιασμό 10χρονης, η οποία υποβλήθηκε το 2025. Την ύπαρξη της συγκεκριμένης δικογραφίας επιβεβαίωσε και ο εισαγγελέας της Τουλούζης, Νταβίντ Σαρμάτζ, διευκρινίζοντας ότι η καταγγελία είχε κατατεθεί στις 22 Αυγούστου 2025.

Στο επίκεντρο η στάση της Δικαιοσύνης

Η εξαφάνιση της Λιανά έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις προς τη γαλλική Δικαιοσύνη, καθώς αποκαλύπτεται ότι εκκρεμούσαν τέσσερις καταγγελίες σε βάρος του υπόπτου, ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ανάκριση για χρονικό διάστημα εννέα μηνών.

Το χρονικό των καταγγελιών από το 2017 έως το 2025

Δεκέμβριος 2017: Μητέρα 17χρονης κατήγγειλε σχέση της κόρης της με τον κατηγορούμενο. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

2022: Οι γονείς 9χρονης υπέβαλαν μήνυση για βιασμό. Δύο χρόνια αργότερα η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

Αύγουστος 2025: Υποβλήθηκε νέα μήνυση από την οικογένεια της 12χρονης Ρόζα, η οποία ήταν συναθλήτρια των παιδιών του υπόπτου.

Σεπτέμβριος 2025: Κατατέθηκε καταγγελία για βιασμό 10χρονης, με ιατροδικαστικά ευρήματα που κρίθηκαν συμβατά με την καταγγελλόμενη πράξη.

Ιδιαίτερη οργή έχει προκαλέσει το γεγονός ότι δέκα μήνες μετά την καταγγελία της 12χρονης Ρόζα δεν είχε σημειωθεί καμία ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεση. Συγγενείς της Λιανά αλλά και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θεωρούν ότι η καθυστέρηση αυτή αποδείχτηκε καθοριστική, καθώς ο ύποπτος παρέμενε ελεύθερος μέχρι τη στιγμή της εξαφάνισης του παιδιού.

Η αγωνία κορυφώνεται

Η οικογένεια της 11χρονης συνεχίζει να απευθύνει έκκληση για τον εντοπισμό της Λιανά και την ασφαλή επιστροφή της στο σπίτι. Καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο, η αγωνία μεγαλώνει ώρα με την ώρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθύ προβληματισμό σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ οι προσπάθειες για την ανεύρεση της ανήλικης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, σε μια υπόθεση που παραμένει τυλιγμένη στο μυστήριο.