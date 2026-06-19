Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 11χρονης Λιανά, η οποία βρέθηκε νεκρή στην περιοχή Ζερ της Γαλλίας, προκαλώντας σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το ανήλικο κορίτσι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση πριν από τον θάνατό του. Παράλληλα, οι ιατροδικαστές εντόπισαν σημάδια που παραπέμπουν σε φίμωση και ακινητοποίηση του παιδιού.

Τα νέα ευρήματα ενισχύουν το κατηγορητήριο σε βάρος του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης, καθώς γενετικό υλικό του εντοπίστηκε στο σώμα της 11χρονης.

Άγνωστη παραμένει η αιτία θανάτου

Παρά τα νέα στοιχεία, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει με βεβαιότητα την ακριβή αιτία θανάτου της Λιανά. Ο Ζερόμ Μπαρελά έχει μέχρι στιγμής κατηγορηθεί για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου και κρατείται σε καθεστώς απομόνωσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της νεκροψίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, καθώς οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν όλα τα νέα δεδομένα της έρευνας.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων που σχετίζονται με πιθανή σεξουαλική κακοποίηση θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, νέες αποκαλύψεις γύρω από το παρελθόν του 41χρονου έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Ος, σε βάρος του Μπαρελά είχαν υποβληθεί καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκων τόσο το 2022 όσο και το 2025.

Η πρώτη υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, ενώ για τη δεύτερη είχε ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ο ύποπτος δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τον χειρισμό των καταγγελιών από τις δικαστικές αρχές και έχουν πυροδοτήσει νέο κύμα αντιδράσεων στη γαλλική κοινωνία.

Παρέμβαση Μακρόν και μαζικές κινητοποιήσεις

Η υπόθεση έχει λάβει πλέον εθνικές διαστάσεις, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται δημόσια στο ζήτημα. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο France 2, η γαλλική κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με μια βαθιά και συχνά αόρατη πραγματικότητα σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα εις βάρος παιδιών.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από δικαστικά μέγαρα σε ολόκληρη τη Γαλλία, ζητώντας αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών εγκλημάτων και καλύτερη προστασία των ανηλίκων.

Η υπόθεση της 11χρονης Λιανά έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της δημόσιας συζήτησης για τις ευθύνες των θεσμών, την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας στη Γαλλία.